Fotbalisté Boleslavi třemi rychlými góly porazili Teplice, Plzeň si upevnila druhé místo v tabulce

Fotbalisté Mladé Boleslavi v 18. kole první ligy porazili Teplice 3:1 a doma vyhráli devátý z deseti zápasů v nejvyšší soutěži. Teplice nezvítězily šest kol po sobě.

Plzeň udolala Bohemians 1905 1:0 a na druhém místě tabulky má pětibodový náskok na třetí Mladou Boleslav.

Fotbalisté Českých Budějovic překvapivě zvítězili 1:0 v Jablonci. Zápas rozhodl v 77. minutě svým premiérovým gólem v nejvyšší soutěži Patrik Čavoš. Mladá Boleslav 17:02 1. 12. 2019 (Aktualizováno: 17:51 1. 12. 2019)

Mladá Boleslav - Teplice 3:1

„O půli jsem hráče nabádal k trpělivosti a řekl jsem jim, že každý den není posvícení, že někdy potřebujeme vyhrát po výkonu, který nebude uhlazený, učesaný. Po brance jsme nerezignovali a bylo na klucích vidět, že to chceme otočit. Útočnou aktivitou se nám to povedlo proti soupeři, který to na nás umí,“ řekl na tiskové konferenci mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

Poprvé od začátku nastoupil v sestavě Teplic osmnáctiletý pravý bek Knapík. Oba týmy začaly aktivně. Ve třetí minutě se přímý kop domácího záložníka Budínského od teplické zdi odrazil nad branku. Na druhé straně našel Vondráškův centr teplického kapitána Jakuba Mareše, který z první trefil zblízka brankáře Stejskala.

Z vážnějších příležitostí to pro následující půlhodinu bylo vše. Pak však během minuty zahrozili hosté třikrát. Nejprve Řezníček přihrál ve vápně Hyčkovi, jehož střelu zablokovala domácí obrana. Žitného pokus skončil po teči nad břevnem a z následného rohového kopu se míč odrazil k Shejbalovi, jenže Stejskal jeho zakončení zastavil.

Teplice se prosadily tři minuty po přestávce. Vondráškovu přihrávku domácí bek Jakub Klíma srazil k Žitnému, který prostřelil Stejskala.

Středočeši srovnali v 71. minutě a načali velký zvrat. Matějovský vystihl špatnou rozehrávku Shejbala a přihrál Komličenkovi. Ruský reprezentant a po něm ani Ladra gólmana Grigara nepřekonali, ale Jiří Klíma na třetí pokus uspěl.

Ihned po rozehrání dokonal obrat Budínský a po něm se podesáté v ligové sezoně prosadil Komličenko. Na tři trefy potřebovala Mladá Boleslav dvě a půl minuty.

„Už je to asi třetí zápas, co jsme takhle za minutu, dvě dali góly. Asi nás nakopne ztráta a hrajeme ještě líp. Díky bohu jsme to otočili,“ uvedl Budínský.

„Když už jsem si myslel, že to ustojíme a že to utkání zvládneme za tři, minimálně za jeden bod, tak přijde nepochopitelný zkrat. Ve 20 sekundách dvakrát a práce 30 lidí kolem utkání je vniveč. Tato prohra nesmírně bolí. Jako trenér jsem dal Shejbala na levého stopera, takže zodpovědný jsem za to i já,“ prohlásil teplický trenér Stanislav Hejkal.

Středočeši doma v lize nepodlehli Teplicím v osmém duelu za sebou. Předchozí čtyři duely ale skončily remízou. Celkově Teplice porazily Mladou Boleslav v jediném z posledních 12 ligových zápasů.

„Takhle blízko vítězství v Boleslavi jsme dlouho nebyli. Vlastní nedůsledností a hloupostí se o něj připravíme. Bohužel dvě chyby Shejbala nás o vítězství připravily. Musím se zamyslet, jestli má dál smysl pokračovat se Shejbalem na stoperu, protože jeho chyby se každý zápas hromadí. Pokaždé máme problém ve stoperské dvojici, nebo trojici,“ konstatoval Hejkal.

FK Mladá Boleslav - FK Teplice 3:1 (0:0)

Branky: 71. Jiří Klíma, 72. Budínský, 73. Komličenko - 48. Žitný. Rozhodčí: Zelinka - Moláček, Mokrusch. ŽK: Grigar (Teplice). Diváci: 2031.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Stejskal - Křapka, Jakub Klíma, Pudil, Túlio - Budínský, Hubínek, Matějovský (88. Fulnek), Bucha (64. Jiří Klíma) - Mešanovič (46. Ladra), Komličenko. Trenér: Weber.

Teplice: Grigar - Knapík, Čmovš, Shejbal - Vondrášek (64. Paradin), Kodeš, Kučera, Žitný, Hyčka (78. Radosta) - Řezníček, J. Mareš. Trenér: Hejkal.

Plzeň - Bohemians 1905 1:0

„Dobře je, že jsme vyhráli, ale určitě bych si představoval víc gólových příležitostí, než jsme měli,“ řekl plzeňský trenér Pavel Vrba na tiskové konferenci.

„Myslím si, že to bylo remízové utkání. Ani jedno mužstvo si nevypracovalo příliš šancí. My jsme ten gól Viktorce de facto nabídli svojí chybou,“ doplnil kouč Bohemians Luděk Klusáček.

Domácí se rozjížděli pomalu a za celou první půli se nedostali do souvislejšího tlaku. Řezník ani Kopic přízemními střelami gólmana Le Gianga nepřekvapili, Krmenčík v těžké pozici branku netrefil.

V 32. minutě domácím daroval vedení chybující Jindřišek. Kapitán Bohemians ztratil míč v souboji s Krmenčíkem, pak ho ještě nešťastně přihrál volnému Kalvachovi a plzeňský záložník po snadném průniku do pokutového elegantně překonal Le Gianga.

„Vyšlo to, že jsem zrovna napadal výš než normálně. Krmi (Krmenčík) zdvojil Pepu Jindřiška, nějak se to ke mě odrazilo, dostal jsem se do šestnáctky a pak jsem to chtěl dávat na kříž. Jsem rád, že jsem to takhle trefil,“ popsal Kalvach.

Do druhé půle vstoupili lépe Pražané, kteří dlouho nepouštěli Plzeň do šancí a v 64. minutě nebyli daleko od vyrovnání. Střídající Keita však po Podaného centru nedokázal přesně zakončit hlavou.

„Náš výkon ve druhém poločase pak trošku gradoval, nicméně na vyrovnání to nestačilo," podotkl Klusášek. „Viděl jsem tam jedinou šanci, kterou minul Keita, jinak to byly spíš závary, ne čisté situace,“ dodal trenér Pražanů.

Západočeši se dostali z nečekaného tlaku Bohemians a v 70. minutě mohli přidat pojistku. Další náhradník Hořava však po Krmenčíkově přihrávce ve skluzu ideálně netrefil míč. V nastavení ještě promrzlé fanoušky probral plzeňský brankář Hruška, který neudržel Keitovu střelu, ale dorážku stihla zblokovat obrana.

„Mohli jsme se možná jednodušeji dostávat do pokutového území, zbytečně jsme si to komplikovali, že jsme to chtěli dohrávat až do velkého vápna,“ konstatoval Vrba.

Viktoria tak porazila vršovického soupeře v desátém z posledních jedenácti duelů nejvyšší soutěže.

„Bohemka tady odehrála velice dobré utkání, bojovala. Byl to hodně nepříjemný soupeř a o výsledek jsme se báli do poslední minuty. Respektuji i kvalitu soupeře a to, co tady předvedli,“ prohlásil Vrba.

Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0)

Branka: 32. Kalvach. Rozhodčí: Julínek - Kubr, Vlček - Královec (video). ŽK: Chorý - Podaný. Diváci: 7260.

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Kovařík - Kalvach, Procházka - Kopic (90.+2 Mihálik), Čermák (68. Hořava), Hloušek - Krmenčík (74. Chorý). Trenér: Vrba.

Bohemians 1905: Le Giang - Köstl, Hůlka, Krch, Schumacher - Hronek, Vacek (78. Novák), Jindřišek, Podaný - Nečas (88. Záviška), Ugwu (60. Keita). Trenér: Klusáček.

Jablonec - České Budějovice 0:1 Jako první měl po 20 minutách větší šanci domácí Chramosta, který z dobré pozice hlavičkoval jen do gólmana Drobného. Vzápětí na druhé straně Ledecký nacentroval přes vybíhajícího Hrubého a Novákovu hlavičku do prázdné branky odvrátil s vypětím si stoper Jugas. V 25. minutě protáhl domácího gólmana nepříjemnou střelou Čavoš. Ve zbytku prvního poločasu dvakrát zahrozili domácí. Sýkora ale v těžké pozici na malém vápně mířil nad a Břečkovu hlavičku vyrazil Drobný. SK Dynamo ČB

@SK_Dynamo_CB KONEC | tři body putují ze severu na JIH!🤩 1 9 Tři minuty po pauze hostující gólman dobře zasáhl i proti Doležalově hlavičce. Na opačné straně domácí brankář vyrazil Mršičovu střelu. V 61. minutě Severočeši už skoro slavili, ale tečovaný pokus skončil na tyči a neujala se ani Doležalova dorážka. V 77. minutě nečekaně otevřeli skóre hosté. Jihočeši se dostali do rychlého brejku a po Mršičově přihrávce ztrestal otevřenou domácí obranu sám před Hrubým Čavoš. Českobudějovický záložník dal svůj první gól v české lize. Domácí se po inkasované brance tlačili dopředu za vyrovnáním, ale hosté už tři body udrželi. Budějovice vyhrály v lize v Jablonci teprve podruhé z 18 zápasů, naopak Severočeši si připsali čtvrtou bodovou ztrátu z posledních pěti domácích duelů v nejvyšší soutěži.

FK Jablonec - Dynamo České Budějovice 0:1 (0:0)

Branka: 77. Čavoš. Rozhodčí: Ginzel - Kříž, Leška. ŽK: Krob, Pleštil - Sivok, Čolič, Čavoš, Javorek. Diváci: 2058.

Sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holík (84. Acosta), Jugas, Břečka, Krob - Jovovič (77. Pleštil), Kubista, Považanec, Sýkora - Chramosta, Doležal. Trenér: Rada.

České Budějovice: Drobný - Čolič (90. Kulhánek), Havel, Sivok, Novák - Brandner (67. Ekpai), Čavoš, Havelka, Javorek, Mršič (84. Kladrubský) - Ledecký. Trenér: Horejš.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 1. 12. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 17 14 3 0 36:3 45 2. Plzeň 18 11 4 3 33:16 37 3. Ml. Boleslav 18 10 2 6 35:24 32 4. Sparta 18 8 5 5 34:24 29 5. Jablonec 18 8 5 5 30:24 29 6. Ostrava 18 8 3 7 28:23 27 7. Č. Budějovice 18 8 3 7 30:29 27 8. Slovácko 18 7 5 6 22:24 26 9. Liberec 18 7 3 8 30:27 24 10. Olomouc 18 5 8 5 23:23 23 11. Bohemians 1905 18 5 4 9 19:29 19 12. Teplice 18 4 7 7 15:27 19 13. Zlín 18 5 3 10 13:28 18 14. Opava 18 3 5 10 8:27 14 15. Příbram 18 3 4 11 14:30 13 16. Karviná 17 2 6 9 12:24 12