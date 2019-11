V regionálním derby porazil Zlín Slovácko. Fotbalisté Olomouce zdolali Liberec

Fotbalisté Olomouce v 18. kole první ligy porazili 1:0 Liberec a po osmi zápasech se dočkali vítězství. O výhře domácích, kterým chyběl za žluté karty potrestaný trenér Radoslav Látal, rozhodl Michal Vepřek.

Zlín zvítězil nad Slováckem 2:1. Domácí poslal ve 32. minutě do vedení Tomáš Poznar a pojistku přidal deset minut před koncem Petr Jiráček. V 86. minutě už jen snížil Stanislav Hofmann. Slovácko čtyři kola po sobě nezvítězilo a zůstalo sedmé. Zlín

Olomouc - Liberec 1:0

Vítěznou letošní premiéru na lavičce Sigmy tak zažil osmapadesátiletý Jiří Neček, který na Hané dlouho působil jako trenér mládeže.

„Jsem nejšťastnější trenér na světě. Doufám, že nám výhra přinese více klidu a větší sebedůvěru. Hráči to potřebují, v hlavách to pořád máte, hlavně ty konce zápasů,“ poukázal zaskakující kouč na téma osmizápasovou sérii bez výhry, která v sobotu skončila. „Je to úplně něco jiného vést tým jako hlavní, než jen jako asistent,“ dodal Neček.

Liberec nastoupil v totožné sestavě, která před týdnem doma smetla 5:0 Zlín, a už v 11. minutě mohl jít do vedení, ale Breite mířil hlavou těsně vedle. Chvíli na to naopak otevřeli skóre domácí a svým prvním gólem v sezoně se o to postaral Vepřek. Navíc po 222 minutách ukončil střelecké trápení Olomouce.

„Zavál mě tam vítr,“ žertoval levý bek Michal Vepřek, jak se dostal do koncovky na malém vápně. „Ale Chytil se krásně otočil a dal to pod sebe,“ přidal.

V dalším průběhu první půle měli více ze hry Liberečtí. Ve 20. minutě nebezpečně, ale těsně vedle pálil Breite, v 25. pronikl za domácí stopery Musa, jenže ani on přesně nezakončil. Po dalších pěti minutách byl blízko vyrovnání Kačaraba, avšak ve skrumáži po rohu stačila domácí obrana míč včas odkopnout. Muse se poté neprosadil ani Musa po brejku.

„Kdybychom hráli tři zápasy za sebou, tak gól asi nedáme, vybrali jsme si to proti Zlínu,“ litoval zahozených šancí Radim Breite. „Měl jsem tři šance, třikrát jsem minul bránu,“ dodal.

Do druhé půle vstoupili aktivněji domácí a v 55. minutě pálil po přihrávce Plška vedle Houska. Poté opět po brejku zahrozil Musa a s přibývajícím časem snaha Liberce o vyrovnání ještě narůstala.

V 73. minutě doložil svoji střeleckou chuť Breite, ale opět nepřesně. Sigma se snažila otupit nápor soupeře aktivní hrou, což se jí nakonec podařilo a zvítězila poprvé od poloviny září, kdy zdolala Opavu. „Dnes jsme vyhořeli na produktivitě,“ posteskl si trenér Liberce Pavel Hoftych.

Sigma Olomouc - Slovan Liberec 1:0 (1:0)

Branka: 14. Vepřek. Rozhodčí: Denev - Blažej, Koval. ŽK: Plšek, Zmrzlý - Potočný, Breite, Karafiát. Diváci: 2816.

Sestavy:

Olomouc: Mandous - Sladký, Štěrba, Beneš, Vepřek - Zmrzlý - Zahradniček (90.+2 Hála), Houska, Plšek, Falta - Chytil (51. Yunis, 73. González). Trenér: Neček.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Oscar (89. Chaluš), Mara (81. Mara) - Malinský, Breite, Potočný (65. Pešek) - Musa. Trenér: Hoftych. Zlín - Slovácko 2:1 „Jsme rádi, že jsme to zvládli. Cítili jsme, že máme sami sobě dluh po zápase v Liberci, který nám nevyšel. Potřebovali jsme získat body nehledě na to, že hrajeme derby,“ uvedl na tiskové konferenci zlínský kouč Jan Kameník. Trenér Slovácka Martin Svědík musel už v 11. minutě střídat, místo zraněného útočníka Šašinky naskočil Kalabiška. První velkou šanci měl ve 20. minutě Zlín. Hlinka po zemi vypálil zpoza vápna a jeho střelu zastavila tyč. V 32. minutě už „Ševci“ vedli. Džafič našel z přímého kopu Poznara a ten hlavičkou k tyči otevřel skóre. Nejlepší zlínský střelec ligové sezony se trefil v nejvyšší soutěži poprvé od srpna. Fotbalisté Jablonce remizovali na hřišti Slovácka 1:1. Šanci posunout se na třetí místo nevyužili Číst článek „Jsem rád za vstřelený gól. Bylo to po dlouhé době a byl důležitý, protože nás poslal do vedení. Nemáme takovou sílu, abychom otáčeli zápasy, takže o to byl důležitější,“ podotkl Poznar. O pět minut později poprvé výrazněji zahrozili i hosté. Přímý kop propadl na zadní tyč, kde na míč těsně nedosáhl Reinberk. Po přestávce kombinačně lepší Slovácko výrazně přidalo a dostalo soupeře pod tlak. Po hodině hry Navrátil trefil Bartošáka a hosté marně reklamovali ruku a penaltu. Po následném rohu vychytal Havlíka zlínský gólman Rakovan. V 72. minutě se na opačné straně nečekaně odrazil míč k Poznarovi, který ale ve velké šancí vystřelil mimo. V 80. minutě už domácí přidali pojistku. Po Poznarově centru procpal míč do sítě Jiráček, který na rozdíl od spoluhráče zřejmě nebyl v ofsajdu. „Nebyl jsem si jistý, zda nejsem v ofsajdu, tak jsem sledoval rozhodčího. Nezvedl praporek, tak jsem se šel radovat. Už jsem párkrát takovou šanci nedal, ale tentokrát to padlo,“ řekl Jiráček. FC FASTAV Zlín

„Z gólu jsem sice měl radost, ale bylo to pozdě a nic to neřešilo," podotkl Hofmann. Hosté pak domácí sevřeli pod drtivý tlak, ale ani jednu ze tří šancí neproměnili. Hned minutu po snižující trefě zachránil Zlín od vyrovnaní Rakovan, poté Daníček pálil do boční sítě a v závěru nastavení vyhlavičkoval míč směřující do branky Hnaníček. Zlín tak oplatil Slovácku předchozí dvě letošní porážky. „Ve druhém poločase přišlo zlepšení, ale derby vyhrává ten, kdo víc chce. Zlín si šel za tím. Nelíbí se mi, co jsme hráli. Mám rád přímočarý fotbal, šance neuděláme z toho, že si dáme 20 přihrávek," zlobil se Svědík. „Po inkasované brance jsme zkoprněli. Pak jsme se dostali pod tlak, závěr byl hodně hektický. Zlatá výhra nakonec," dodal Poznar. Fastav Zlín - 1. FC Slovácko 2:1 (1:0)

Branky: 32. Poznar, 80. Jiráček - 86. Hofmann. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka. ŽK: Džafič, Wágner, Čanturišvili, Buchta - Juroška, Daníček, Hellebrand. Diváci: 4051.

Sestavy:

Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Hnaníček - Matejov, Hlinka, Jiráček, Bartošák - Poznar (85. Železník), Wágner (72. Fantiš), Džafič (79. Čanturišvili). Trenér: Kameník.

Slovácko: Trmal - Juroška (85. Sadílek), Hofmann, Kadlec, Reinberk - Havlík, Daníček - Navrátil, Hellebrand (76. Dvořák), Petržela - Šašinka (11. Kalabiška). Trenér: Svědík. FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 30. 11. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 17 14 3 0 36:3 45 2. Plzeň 17 10 4 3 32:16 34 3. Ml. Boleslav 17 9 2 6 32:23 29 4. Jablonec 17 8 5 4 30:23 29 5. Ostrava 18 8 3 7 28:23 27 6. Sparta 17 7 5 5 33:24 26 7. Slovácko 18 7 5 6 22:24 26 8. Liberec 18 7 3 8 30:27 24 9. Č. Budějovice 17 7 3 7 29:29 24 10. Olomouc 18 5 8 5 23:23 23 11. Bohemians 1905 17 5 4 8 19:28 19 12. Teplice 17 4 7 6 14:24 19 13. Zlín 18 5 3 10 13:28 18 14. Opava 18 3 5 10 8:27 14 15. Příbram 17 3 4 10 14:29 13 16. Karviná 17 2 6 9 12:24 12 Fortuna liga | 18. kolo 29.11. FC Baník Ostrava - SFC Opava 0:0 30.11. SK Sigma Olomouc - FC Slovan Liberec 1:0 30.11. FC Fastav Zlín - 1.FC Slovácko 2:1 30.11. FK Jablonec - SK Dynamo Č. Budějovice 30.11. 1.FK Příbram - AC Sparta Praha 0:1 30.11. FC Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905 30.11. FK Mladá Boleslav - FK Teplice 30.11. SK Slavia Praha - MFK Karviná