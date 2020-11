‚Buďme rádi, že vůbec můžeme hrát.‘ Fotbalovou ligu po měsíční pauze odstartoval zápas Brna v Jablonci

Bez diváků, hlasatele i hudby z reproduktorů. Takový byl restart nejvyšší fotbalové soutěž po více než měsíční vynucené pauze. Dařilo se hráčům Zbrojovky Brno, kteří v předehrávce sedmého kola poprvé po návratu mezi elitu vyhráli. V Jablonci zvítězili 1:0. Jablonec 9:10 7. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fortuna liga se po měsíci rozeběhla zápasem Jablonce s Brnem | Zdroj: ČTK

Snad jen hvizd rozhodčího Ondřeje Berky připomněl na jablonecké Střelnici, že se ligová fotbalová soutěž dočkala restartu. Samozřejmě bez diváků. A dokonce i bez hlasatele, který by nabídl důležité informace včetně sestav a třeba střelce vítězné branky. V 54. minutě se trefil brněnský Jakub Přichystal a zajistil Zbrojovce premiérové vítězství po návratu mezi elitu.

Restart fotbalové ligy oslavilo Brno výhrou v Jablonci, tři body zajistil Zbrojovce vlastní gól Číst článek

Prázdné hlediště možná právě hostům nahrávalo. Potvrdil to trenér vítězného celku Miloslav Machálek: „Pro hostující je výhodnější, když domácí nemají podporu diváků. Takhle jsme hráli velký úsek jara, takže víme, o čem to je.“

Také Jablonečtí už si takovou atmosféru vyzkoušeli v dohrávce uplynulého ligového ročníku. Na chybějící diváky si ale obránce Libor Holík nestěžoval:

„Není to příjemné, ale buďme rádi, že vůbec můžeme hrát a že můžeme dělat, co nás baví. Kulisa tomu ale stoprocentně chybí, je to takové smutné.“

Absence fanoušků mrzela také trenéra Džimise Bekakise. Snažil se jí nepřipouštět: „Na jednu stranu je dobře, že už se zase hraje fotbal. Nevím, jak to vnímali kluci, ale já jsem sledoval spíš hru a to, jak se na hřišti chovají hráči,“ říká kouč, který na jablonecké lavičce nahradil při ligovém restartu nemocného trenéra Petra Radu.

F:L (PLATNÉ K 7. 11. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 6 6 0 0 20:6 18 2. Slavia 6 5 1 0 19:2 16 3. Plzeň 6 4 1 1 16:10 13 4. Olomouc 6 4 1 1 11:7 13 5. Liberec 6 3 1 2 10:6 10 6. Jablonec 7 3 1 3 9:7 10 7. Pardubice 6 3 1 2 7:6 10 8. Karviná 6 2 3 1 7:7 9 9. Bohemians 1905 5 2 1 2 7:7 7 10. Slovácko 5 2 1 2 5:6 7 11. Zlín 6 2 0 4 8:10 6 12. Teplice 6 2 0 4 8:13 6 13. Ostrava 6 1 2 3 6:7 5 14. Ml. Boleslav 6 1 2 3 6:11 5 15. Opava 6 1 2 3 6:11 5 16. Brno 7 1 1 5 6:17 4 17. Č. Budějovice 5 0 3 2 4:12 3 18. Příbram 5 0 1 4 3:13 1