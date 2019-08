Slavia po výhře v Kluži přivítá v lize vršovické rivaly Bohemians

Fotbalisté Slavie v úterý zvládli vstup do play off Ligy mistrů a v Kluži zvítězili 1:0. Před středeční odvetou s rumunským soupeřem úřadující šampioni a lídři tabulky v sobotním 7. kole první ligy vyzvou vršovického rivala Bohemians 1905. Plzeň, která v nejvyšší soutěži nevyhrála třikrát za sebou, hostí Opavu. V neděli také Sparta hraje v Liberci. Druhý Jablonec se v sobotu představí v Příbrami. Praha 15:50 23. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít SK Slavia Praha | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Bude to asi podobné jako všechna dosavadní vzájemná utkání. Bohemka to bere hodně prestižně, to je jasné. Je to pro ni dobrý zápas v tom, že se od ní málo očekává. Hodně nás napadá, běhá, chodí do soubojů. Je to hodně atletický fotbal a až na ten poslední zápas padá málo branek,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský, jehož tým v lize neprohrál s „Klokany“ devětkrát za sebou a poslední tři vzájemné duely vyhrál.

Plzeň remízou 1:1 v Teplicích prodloužila sérii bez ligové výhry a ze čtvrtého místa ztrácí pět bodů na Slavii. Opava sice úvodní dvě kola vyhrála shodně 1:0, ale pak čtyřikrát po sobě nebodovala. V minulé sezoně Slezané oba ligové souboje s Viktorií prohráli o gól.

„Venku chceme vítězit, ale když neprohrajeme a získáme bod, není to úplně špatně. Samozřejmě nás nejvíc mrzí ta prohra se Slováckem (0:2), která v domácím prostředí neměla být a ty tři body nám momentálně chybí. Doufám, že to s Opavou napravíme a zvítězíme,“ prohlásil plzeňský trenér Pavel Vrba.

‚Nebude to jenom o válce‘

Sparta v minulém kole zdolala Ostravu 2:0 a doma vyhrála třetí ze čtyř ligových zápasů v ročníku. Svěřenci Václava Jílka však chtějí zabrat i venku, kde zatím získali jediný bod.

Letenští ovládli poslední čtyři vzájemné ligové duely a Liberci nepodlehli od listopadu 2015. Slovan v neděli i bez dvou vyloučených hráčů zvítězil v Karviné 1:0 a uspěl po sérii čtyř porážek.

Baník měl podle komise rozhodčích na Letné dohrávat v devíti. Sudí chybovali i v Ďolíčku a v Karviné Číst článek

„Samozřejmě nás povzbudila výhra nad Baníkem i výkon, který jsme si i tak zanalyzovali. Libereckého trenéra Pavla Hoftycha znám. Vím, že má rád kombinační fotbal a věřím, že tentokrát to nebude jenom o válce. Věřím, že se utkají týmy, které chtějí hrát fotbal. Pracujeme na tom, abychom hráli venku podobně jako doma,“ uvedl Jiří Saňák, asistent trenéra Sparty.

Jablonec je v nové sezoně doma stoprocentní, ale venku ze dvou zápasů uhrál jen bod. Příbram na svém stadionu získala všech sedm bodů, loni v říjnu ale Severočechům u Litavky podlehla 0:6.

Poslední Karviná se první vítězství v ročníku pokusí uhrát ve Zlíně. Slezané v první lize doma všechny tři duely s „Ševci“ vyhráli, zatímco ve Zlíně ani jednou nebodovali.

Ve třetím nedělním utkání Mladá Boleslav přivítá České Budějovice, které třikrát v řadě doma porazila. Jihočeský nováček nevyhrál už čtyři kola. Už v pátek večer Ostrava hostí Slovácko a ve druhé předehrávce 7. kola Olomouc doma změří síly s Teplicemi.