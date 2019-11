Fotbalisté Opavy ukončili dlouhé čekání na ligovou výhru. Liberec deklasoval na svém hřišti Zlín

Fotbalisté Opavy při prvoligové premiéře nového trenéra Jiřího Balcárka v 17. kole první ligy doma zdolali třetí Mladou Boleslav 1:0 a opustili poslední místo. Slezané v nejvyšší soutěži vyhráli poprvé po 14 zápasech a v tabulce poskočili na 15. pozici o dva body před Karvinou, která v neděli hostí Plzeň. O opavském triumfu rozhodl v 10. minutě Karol Mondek, který vstřelil první ligový gól svého týmu po 500 minutách. Praha 16:45 23. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Opavy slaví vstřelený gól do sítě Mladé Boleslavi | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

V Městských sadech se začalo zostra. Hned v úvodu Budínský vysunul chytrou přihrávkou mezi obránci Mešanoviče, jehož ránu vytěsnil brankář Fendrich na roh. Vzápětí ale udeřili Slezané. Jejich čekání na vstřelený gól v nejvyšší soutěži ukončil po více než osmi hodinách Mondek, kterého přesným centrem na zadní tyč našel Hrabina. Pro slovenského záložníka to byl premiérový ligový zásah v sezoně.

Když tým neudrží dvougólové vedení. Jak často sklapne ve fotbalové lize ‚Csaplárova past‘? Číst článek

Krátce nato mohli domácí přidat druhou branku, po Schaffartzikově centru hlavičkoval Souček jen těsně nad břevno Stejskalovy brány. Utkání pokračovalo ve vysokém tempu a Středočeši byli blízko vyrovnání. Opavská obranná linie si nepohlídala Mešanoviče, jenž se vyhnul ofsjadové pasti a upaloval sám na Fendricha. Ten však i ve druhém souboji na mladoboleslavského útočníka vyzrál a vyrazil jeho střelu mimo tyče.

V závěru první půle Mešanovič v šestnáctce upadl po kontaktu s Hrabinou a rozhodčí Franěk nařídil pokutový kop. Míč si vzal střelec Komličenko, ale napálil jen levou tyč. Mladoboleslavský tým byl směrem dopředu nebezpečnější a další obrovskou příležitost neproměnil Mešanovič, když po prudké přihrávce Budínského zblízka ve skluzu přestřelil.

Domácí v 57. minutě přišli o svého nejzkušenějšího hráče, Zavadil si poranil koleno a hřiště opustil na nosítkách. Hosté se hnali za vyrovnáním. Velkou šanci měl po Matějovského přihrávce Ladra, ale z ideální pozice vystřelil doprostřed brány do náručí připraveného Fendricha. Ten následně vytáhl na roh i nebezpečnou hlavičku Komličenka.

Opavští si těsný náskok pohlídali, dočkali se třetí výhry v aktuálním ročníku nejvyšší soutěže a první od 20. července, kdy doma stejným poměrem porazili Příbram. Boleslavské mužstvo prohrálo i třetí vzájemný ligový souboj na stadionu Slezanů.

Nechce se tomu věřit, ale je to tak! #sfcopava pic.twitter.com/nYYqHDQNm4 — Slezský FC Opava (@sfcopava) November 23, 2019

SFC Opava - FK Mladá Boleslav 1:0 (1:0)

Branka: 10. Mondek. Rozhodčí: Franěk - Vitner, Myška. ŽK: Svozil - Matějovský, Bucha. Diváci: 2 687.

Sestavy:

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil (57. Řezníček) - Sus, Schaffartzik, Souček (82. Jursa), Mondek - Dedič (76. Juřena). Trenér: Balcárek.

M. Boleslav: Stejskal - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil (72. Jiří Klíma), Fulnek - Hubínek, Budínský, Matějovský, Ladra (80. Auer) - Mešanovič (57. Bucha), Komličenko. Trenér: Weber.

Vysokou výhru Slovanu řídil Malinský

Liberec rozdrtil Zlín 5:0. Domácí rozhodli o výhře už v úvodním dějství, kdy se po třech asistencích od Tomáše Malinského postupně trefili Radim Breite, Petar Musa a Roman Potočný, který brzy po pauze přidal čtvrtý gól. Ševci dohrávali od 52. minuty bez vyloučeného Pabla Podia a v přesilovce uzavřel skóre střídající Jakub Pešek.

Pokažená oslava výročí. ‚Nemáme vyprofilované lídry,‘ přiznává trenér Sparty Jílek Číst článek

Liberec si v lize připsal nejvyšší vítězství od srpna 2014, kdy doma porazil Ostravu rekordně 6:0. Slovan zvítězil potřetí z posledních čtyř kol a z osmého místa neúplné tabulky ztrácí dva body na pátou Spartu. Zlín v lize v Liberci prohrál popáté z posledních šesti duelů, po třech kolech vyšel naprázdno a je třináctý.

V prvním poločase jako by na hřišti existovali jen domácí, kteří se už v šesté minutě dostali do vedení. Malinský se protáhl do vápna, od lajny přihrál před branku a nabíhající Breite zblízka prostřelil Rakovana. Domácí kapitán, jenž se po čtyřech kolech vrátil do základní sestavy, skóroval poprvé od konce března.

Severočeši kontrolovali průběh a ve 22. minutě zvýšili. Po další přihrávce Malinského se po centru hlavičkou na přední tyč prosadil Musa a připsal si sedmý gól v ligové sezoně. Poté Karafiátův přímý kop s problémy vyrazil Rakovan.

V 38. minutě si připsal třetí asistenci Malinský. Do jeho centru se z voleje položil Potočný a trefil balon ideálně na zadní tyč. V 41. minutě poprvé zahrozili hosté, Železník ale zblízka mířil jen do břevna.

Čtyři minuty po pauze inkasovali hosté počtvrté. Po Musově centru akrobaticky sklepl míč do sítě Potočný a podruhé v životě dal v jednom ligovém duelu dvě branky. Zároveň se osmým gólem v ročníku osamostatnil v čele týmových střelců.

V 52. minutě bylo s hosty ještě hůře. Podio zatáhl unikajícího Musu a rozhodčí Hocek mu ukázal rovnou červenou kartu. Chvíli nato mohl zkompletovat hattrick Potočný, technickou střelou ale minul. Poté jeho střelu zneškodnil Rakovan.

Osm minut před koncem už Severočeši opět slavili. Po chybě Buchty se dostal do úniku střídající Pešek a před Rakovanem nezaváhal. Liberec dělil jediný gól od toho, aby vyrovnal svou nejvyšší ligovou výhry v samostatné historii. Marovu střelu ale vytáhl Rakovan a neprosadili se ani Kuchta a Breite. Zlín prohrál v lize o pět branek poprvé od května 2009.

Dnes se vyplatilo přijít k Nise, dnes to tady všechny bavilo, tedy až na naše hosty... #LIBZLN ⚽️ pic.twitter.com/67ahdCoQ6B — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) November 23, 2019

Slovan Liberec - Fastav Zlín 5:0 (3:0)

Branky: 38. a 49. Potočný, 6. Breite, 22. Musa, 82. Pešek. Rozhodčí: Hocek - Dobrovolný, Flimmel. ŽK: Bartošák. ČK: 52. Podio (oba Zlín). Diváci: 3333.

Sestavy:

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Oscar (80. Nešický), Mara - Malinský (71. Kuchta), Breite, Potočný - Musa (62. Pešek). Trenér: Hoftych.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Hlinka (67. Janetzký) - Matejov, Folprecht (90. Hnaníček), Podio, Jiráček, Bartošák - Železník (57. Džafič), Poznar. Trenér: Kameník.

Příbram se venku nadále trápí

Fotbalisté Bohemians 1905 doma porazili Příbram 1:0. První triumf "Klokanů" po třech utkáních zařídil v 88. minutě Daniel Krch. Pražané v Ďolíčku nenašli přemožitele ani v osmém duelu této sezony nejvyšší soutěže. Naopak Středočeši nezvítězili deset kol po sobě.

‚Těším se, čeká nás hodně práce.‘ Novým koučem fotbalistů Karviné se stal Jarábek Číst článek

Jako první zahrozili domácí po 11 minutách. Bartkův centr sklepl Jindřišek na osamoceného Vodháněla, který ale z šestnáctky zamířil vysoko nad. Další Bartkův centr našel Havla, jenž hlavičkoval do náruče brankáře Kočího.

V 25. minutě zastavil střelu příbramského Treglera domácí záložník Podaný. Vzápětí na druhé straně Havel po spolupráci s Vaníčkem minul branku. O chvíli později vystihl Le Giangovu rozehrávku Škoda, s jehož zakončením si ale domácí brankář poradil.

Po změně stran skončila Jindřiškova střela zpoza vápna na tyči. V 56. minutě si Le Giang poradil se střelou Nového. Po hodině hry si hosté vypracovali velkou příležitost. Střelu Nového Le Giang vyrazil, jenže Cmiljanovič zamířil z dorážky nad. Na druhé straně si s Vaníčkovou střelou poradil Kočí.

V 74. minutě podržel "klokany" znovu Le Giang, který po špatné rozehrávce daroval míč hostům, ale následně zneškodnil prudkou Alvirovu střelu zblízka. V 85. minutě si zase Le Giang poradil s Dramého hlavičkou. Poté se ve vápně neprosadil ani hostující Polidar.

A tak nečekaně udeřili domácí. Na Vackův rohový kop si naskočil Krch, jehož hlavička se od země odrazila za Kočího záda. Pražané zdolali Příbram v lize po pěti duelech. Středočeši prohráli venku v nejvyšší soutěži i osmé utkání v ročníku.

⚽️ KONEC | 1:0

O výhře rozhodl v závěru Krch #BOHPRI pic.twitter.com/Twm4IuohLx — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) November 23, 2019

Bohemians Praha 1905 - 1. FK Příbram 1:0 (0:0)

Branka: 88. Krch. Rozhodčí: Berka - Šimáček, Ratajová. ŽK: Hronek, Vodháněl - Cmiljanovič, Dramé, Škoda. Diváci: 4487.

Sestavy:

Bohemians: Le Giang - Bartek, Hůlka, Krch - Havel, Hronek, Jindřišek, Podaný - Vaníček (82. Vacek), Keita (63. Nečas), Vodháněl (90.+1 Köstl). Trenér: Klusáček.

Příbram: Kočí - Tregler, Kodr, Šimek, Nový (66. Voltr) - Alvir, Rezek, Polidar, Dramé, Cmiljanovič - Škoda (82. Slepička). Trenér: Nádvorník.