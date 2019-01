Internacionalizace Fortuna ligy: každý čtvrtý fotbalista je cizinec, zahraniční hráči vládnou střelcům

Ze 354 hráčů, kteří nastoupili v podzimní části Fortuna ligy, jich 90 nebylo z Česka. Mezi cizinci jsou nejvíc tradičně zastoupeni Slováci, ale prosazují se také fotbalisté z jihovýchodní Evropy či Afriky. Kluby spoléhají na zahraniční střelce, v polovině týmů dali nejvíc gólů. Data Praha 8:47 8. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejlepší střelec ligy Nikolaj Komličenko a Martin Frýdek, jeden z mála Čechů v sestavě Sparty | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Plavšić – Stanciu – Tetteh, Ngadeu – Olayinka – Stoch, případně Konaté – Džafić – Komličenko.

Na první pohled či poslech nemají tato jména s Českem nic společného, fotbaloví fanoušci je ale znají a vědí, že i tak mohou vypadat gólové akce Fortuna ligy.

Rekordní Sparta

„Internacionalizace“. Ten pojem zavedl do tuzemského fotbalového prostředí majitel Sparty Daniel Křetínský, který před rokem a půl od základu začal měnit kádr a spoléhat se téměř výhradně na zahraniční hráče.

Tah se zahraničním trenérem Andreou Stramaccionim už skončil. Tým sice vede Zdeněk Ščasný a sportovním ředitelem je Tomáš Rosický, ale Čecha aby fanoušek v letenské sestavě pohledal. Širokou mládežnickou základnu Sparty často zastupuje v sestavě pouze Martin Frýdek, vrací se sice i další syn sparťanské legendy 90. let – Martin Hašek mladší – ale místo v sestavě zaručené nemá.

Za Spartu totiž v podzimních 19 zápasech nastoupilo hned 16 cizinců, s přehledem nejvíc v celé soutěži. Nicolae Stanciu, Semih Kaya nebo Guélor Kanga navíc patří mezi nejdražší hráče soutěže s největšími platy. Za poslední dvě sezony Letnou prošly už dvě desítky zahraničních hráčů.

„Myšlenka byla skvělá. Investovat do týmu, aby se dostal do Ligy mistrů, kde byla přímá kvalifikace. Jenže se nepovedlo investovat do správných lidí,“ řekl k tomu nový sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

To ale neznamená, že by Sparta už neangažovala zahraniční hráče. „Kostra by měla bez debat být česká. Podívejte se ale na český fotbal v kostce. Kolik máme trenérů v zahraničí? Jak se daří českým hráčům v zahraničí? Jakmile jdou ven, mají tam obrovské problémy. Tak co si tady chráníme? V čem jsme tu speciální, že tu nechceme cizince? Oni nejsou problém. Problém je, když je jich plná kabina,“ dodal Rosický.

Méně známá jména

Druhé místo v počtu cizinců v lize zaujímá Karviná. U polských hranic ale posily vybírají jinak, vsází na méně známá jména, která mají v české lize teprve prorazit.

Za Slavii sice nastoupilo na podzim „jen“ sedm zahraničních hráčů, jenže sešívanou bilanci ovlivnila i dlouhodobá zranění, kvůli kterým nehráli Nizozemec Mick van Buren či Chorvatský talent Marko Alvir.

Přesto má ale jádro týmu zůstat tuzemské. „Jistou roli hraje i to, že hráči z České republiky jsou jaksi logisticky dostupnější. Důležité je i to, že odpadá potřeba adaptace nejen na klub, ale i životní styl v Čechách,“ vysvětlil na nedávné tiskové konferenci sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar.

Není tomu tak dávno, kdy by Slováci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vůbec nebyli považováni za cizince. I proto není divu, že se právě oni po prvoligových trávnících běhají po Češích nejčastěji. Jen na podzim jich nastoupilo 22 a sami by dali dohromady silný tým, který by měl v bráně oporu Plzně Matúše Kozáčika a v poli třeba nejlepšího střelce Slavie Miroslava Stocha.

Další významnou skupinou jsou hráči z jihovýchodní Evropy. Fotbalisté z bývalé Jugoslávie v součtu dokonce vyrovnají Slovákům. Druhou nejčastější národností jsou Srbové, třetí pokračovatelé Edina Džeka z Bosny a Hercegoviny.

Nejen Evropa

Šest ligových fotbalistů je také z Pobřeží Slonoviny, žádný ale není útočník jako jejich slavný krajan Wilfied Bony. Prosazují se nicméně Ghaňan Benjamin Tetteh, nejlepší střelec Sparty, či Konžan Joel Ngandu Kayamba, který se přesouvá z Opavy do Plzně.

Tetteh je sice nejlepším střelcem Sparty, ale rozhodně ne nejlépe střílejícím cizincem. Za korunou krále střelců totiž míří jeden ze dvou zbývajících Rusů. Nikolaj Komličenko dal v 19 zápasech už 18 gólů, což by v posledních dvou sezonách stačilo na titul hráče s největším počtem branek po celé soutěži. Letos ale uběhly teprve dvě třetiny základní části.

Střílí i další cizinci. Po Komličenkovi (Mladá Boleslav), Stochovi (Slavia) a Tettehovi (Sparta) jsou zahraniční hráči nejlepšími střelci v polovině týmů.

Francouz Jean-David Beauguel táhl Zlín a vystřílel si angažmá v Plzni, Nemanja Kuzmanović kapitánoval v Opavě, než přestoupil k rivalům z ostravského Baníku. A v Ďolíčku se začal prosazovat Bahrajňan Abdalláh Hilál Júsuf tak, že s ním od léta počítá Slavia.

V Dukle se o pozici nejlepšího střelce dělí dokonce dva cizinci – Slovák Ivan Schranz a Uroš Djuranovič z Černé Hory. V Baníku Dame Diop dotahuje zdravotními problémy sužovaného Milana Baroše.

Na zahraniční hráče se diváci Fortuna ligy mohou těšit i v jarní části a už teď je jasné, že přibudou nové hráči i nové národnosti. V čele jde podle očekávání Sparta, jejíž první oznámenou posilou se stal Švéd David Moberg Karlsson.