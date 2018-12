Nebýt videa, vyhráli jsme, lituje Chramosta. Technika na závěr ligového podzimu pomohla Slavii

„Nebýt videa, tak jsme možná 1:0 vyhráli. Ale video tu je, víme a to bohužel to pro nás nebylo šťastné,“ litoval po utkání na Radiožurnálu jablonecký útočník Jan Chramosta.

Slavia vyhrála 2:0 v Jablonci a přezimuje na prvním místě se čtyřbodovým náskokem na Plzeň Číst článek

Poprvé video potvrdilo penaltu odpískanou za ruku ve prospěch Slavie. Z ní Milan Škoda otevřel skóre. Na opačné straně se naopak po ruce Tomáše Součka těsně před pokutovým územím nepískalo.

Domácí se pak v padesáté minutě radovali z vyrovnání. Rozhodčí Ondřej Berka nejprve trefu Miloše Kratochvíla uznal, ale znovu zamířil sledovat záznam, tentokrát kvůli souboji, který trefě předcházel. Jan Chramosta se totiž o pár sekund dřív srazil se slavistickým gólmanem Ondřejem Kolářem.

„Štrejchnul jsem ho. Asi ne tolik, aby tam ležel takovou dobu, ale trošku jsem ho trefil. Video ukázalo faul, tak asi jo,“ připustil Jan Chramosta.

„Chtěl jsem si před ním balon píchnout, ale píchl jsem si ho asi moc. On o mě zavadil a faul to prostě byl,“ přidal svůj pohled slávistický brankář Ondřej Kolář. „S tím kotníkem jsem měl už v předchozím zápase problémy, měl jsem výron. Blbě jsem na něj došlápl a bolelo mě to, proto jsem zůstal ležet,“ vysvětlil.

Kolář si mohl vzpomenout, že právě na severu Čech zákroky na něj zápasy rozhodují. Vyprávět by mohli v Liberci, kde Slovan nedokázal už po vyloučení Jana Mikuly odvrátit porážku 0:1. Neuspěl ani Jablonec.

„Zatím jsou sporné momenty tady na severu, ale já neřeším, kde to je. Pro mě je důležité, že jsme zápas zvládli, zakončili půlsezonu vítězstvím a udrželi náskok,“ říká Ondřej Kolář.

Po devatenáctém ligovém kole má Slavia v čele čtyřbodový náskok před Plzní. Jablonec je čtvrtý s jednobodovou ztrátou na třetí ostravský Baník.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 18. 12. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 19 16 1 2 48:16 49 2. Plzeň 19 14 3 2 29:15 45 3. Ostrava 19 10 4 5 25:15 34 4. Jablonec 19 10 3 6 38:18 33 5. Sparta 19 9 5 5 30:16 32 6. Zlín 19 9 3 7 25:22 30 7. Liberec 19 6 7 6 17:17 25 8. Teplice 19 7 4 8 21:25 25 9. Opava 19 7 2 10 26:30 23 10. Ml. Boleslav 19 6 4 9 36:36 22 11. Slovácko 19 7 0 12 21:31 21 12. Příbram 19 5 5 9 24:43 20 13. Bohemians 1905 19 4 7 8 18:27 19 14. Olomouc 19 5 4 10 17:32 19 15. Karviná 19 4 3 12 24:37 15 16. Dukla Praha 19 4 3 12 15:34 15