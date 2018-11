Liberec remizoval s oslabenou Plzní, Dukla už není poslední

Teplický záložník Kučera rapoval. Urazil Spartu, Berbra i Peltu a půjde před komisi

Fotbalista Tomáš Kučera byl pozván před etickou komisi FAČR. Teplický záložník na sebe upozornil v písni Off Season, kde se naváží nejen do Sparty, ale také do představitelů asociace.