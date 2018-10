Viděl jsem hvězdičky, říká Kolář o Mikulově faulu. Výkon Slavie se proti deseti zhoršoval

Jan Mikula na zápas se Slavií asi jen tak nezapomene. Po jeho faulu hosté ve třetí minutě zahrávali přímý kop a z něj vstřelili vítěznou branku. O devět minut později šel pro změnu do souboje s gólmanem Ondřejem Kolářem tak nešetrně, že si vysloužil druhou.

Bývalý liberecký brankář Ondřej Kolář si v první chvíli myslel, že i pro něj zápas skončil: „Bolelo to hodně, chvíli jsem viděl hvězdičky. Miki to dojel nešťastně, prvně mě trefil do ramene, pak se to svezlo a trefil mě na hlavu. Chvíli jsem myslel, že budu střídat,“ vzpomíná na střet gólman Slavie.

Liberecký hráč se za nešťastný střet hned omlouval. „Věděl, že mě trefil. Říkal hned, že je to karta. Rozhodčí ji správně udělil a šel do desíti,“ vyprávěl Kolář.

Slavisté ale početní výhodu nevyužili. „Nedali jsme do toho všechno, nebylo to naplno. Liberec měl šance, dostal se do hry, hnali je fanoušci a my jsme se do poslední minuty hráli o výsledek. Nikdo to tady nemá jednoduché a my jsme tu vydřeli vítězství,“ cenil si výhry Ondřej Kolář.

Trenér Jindřich Trpišovský, který v minulosti také v Liberci působil, byl v případě Pražanů spokojený jen s výsledkem:

„V Liberci je složité odvézt tři body. Stojí to hodně sil a koncentrace, to je jedno z mála pozitiv. Nejlepší fotbal jsme hráli, když byl Liberec v jedenácti. Když šli domácí do deseti, náš výkon se zhoršoval. Místo toho, abychom přidali druhý gól a uklidnili se, tak jsme poztráceli některé míče a neproměnili vyložené šance,“ těšilo trenéra aktuálního lídra tabulky z Edenu.

'Mohli jsme remizovat'

Zato Liberec je osmý s vyrovnanou bilancí čtyř vítězství, remíz i porážek. Proti sešívaným hrál většinu zápasu v deseti, přesto měl šance na vyrovnání.

„Každý soupeř to u nás bude mít těžké. Slavii považuji za jedno z těch lepších nebo nejlepších mužstev. Mají finance i široký kádr, ale moji hráči ukázali, jak se s nimi dá hrát. Nebyli jsme ani v deseti o nic slabší, možná byla jen otázka času nebo štěstí, že jsme mohli zápas zremizovat,“ chválil své hráče kouč Slovanu Zsolt Hornyák.

Právě Mikulovo vyloučení totiž hráče v modrém semklo. „Motivace byla velká a bylo to vidět. Kluci bojovali, nic jiného nám nezbylo. Těch bodů je škoda,“ litoval Filip Oršula.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 22. 10. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 12 10 0 2 28:7 30 2. Plzeň 12 9 1 2 18:11 28 3. Ostrava 12 7 3 2 19:9 24 4. Sparta 11 7 2 2 19:7 23 5. Jablonec 12 7 1 4 24:11 22 6. Zlín 12 6 3 3 18:10 21 7. Liberec 12 4 4 4 13:13 16 8. Bohemians 1905 12 4 4 4 13:14 16 9. Ml. Boleslav 11 4 2 5 24:25 14 10. Příbram 12 4 2 6 18:28 14 11. Teplice 12 3 3 6 14:20 12 12. Karviná 12 3 2 7 15:22 11 13. Opava 12 3 1 8 11:20 10 14. Olomouc 12 3 1 8 11:22 10 15. Dukla Praha 12 3 1 8 10:21 10 16. Slovácko 12 3 0 9 11:26 9