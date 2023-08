Na fotbalovou ligu přišlo o víkendu nejvíce lidí od roku 1999, Trpišovský to přisuzuje ofenzivní hře

První fotbalová liga má na startu nové sezony nadále vynikající návštěvnost. O víkendu dorazilo do hledišť stadionů 70.022 diváků, což znamená rekord za jedno kolo v tomto tisíciletí. Naposledy vidělo osm utkání jednoho dějství nejvyšší soutěže více fanoušků na startu ročníku 1999/2000. Praha 6:53 7. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradec Králové v prvním zápase na novém stadionu vyprodal tribuny | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Absolutní rekord samostatné ligy pak drží podle specializovaného statistického webu CS Fotbal 8. kolo sezony 1996/97 s celkovou návštěvou 84.432 příznivců.

Už první kolo této sezony vidělo 60.482 fanoušků, což bylo nejvíce za posledních šest let. Uplynulé třetí kolo pak mělo ještě o 10 tisíc lepší diváckou statistiku, v průběhu na jedno utkání dorazilo 8753 lidí.

Předchozí maximum tohoto tisíciletí drželo úvodní kolo ročníku 2017/18 s průměrnou návštěvou 7673 příznivců na zápas. K rekordnímu zápisu samostatné ligy z října sezony 1996/97 pomohlo především 44.120 diváků na utkání Brna se Slavií Za Lužánkami.

O uplynulém víkendu hned na tři z osmi stadionů zavítalo přes 10 tisíc diváků. Téměř vyprodáno bylo na domácích zápasech pražských klubů Sparty a Slavie (zhruba 17 tisíc lidí), pěticifernou návštěvu měli i v Plzni na souboji s Ostravou. Devět tisíc fanoušků zavítalo na první duel Hradce Králové na novém stadionu s Českými Budějovicemi.

Přehled kol s rekordní návštěvností Sezona Kolo Celkový počet diváků Průměr na jedno utkání 1996/97 8. 84.432 10.554 1996/97 4. 78.368 9796 1996/97 17. 77.726 9716 1994/95 18. 75.880 9485 1996/97 18. 75.068 9384 1996/97 16. 74.102 9263 1997/98 1. 73.727 9216 1999/00 1. 70.647 8831 2023/24 3. 70.022 8753

„Myslím, že těch aspektů výborné návštěvnosti je strašně moc. Je to nějaká atraktivita ligy už od minulé sezony, zajímavé zápasy. Vidím změnu ve spoustě týmů, víc než v minulosti jim záleží na ofenzivě. Ve spoustě zápasů se fakt hraje nahoru dolů, což dříve tolik nebylo. Myslím, že fotbaly jsou zajímavější než dříve, třeba i zápasy týmů ze středu tabulky,“ řekl na tiskové konferenci trenér Slavie Jindřich Trpišovský po vítězství 2:1 nad Zlínem v Edenu, kde bylo 17.581 diváků.

„Lidé chtějí chodit na hezké akce, góly a liga jim to umožňuje. Je to jen dobře. Je to i dobrou prací klubů s fanoušky a servisem pro ně. V neposlední řadě tomu pomáhá i termínovka. Je ideální počasí a doba na fotbal, jsou dobré terény. Lidi na to mají více náladu než potom v zimních měsících,“ poznamenal Trpišovský.

Je přesvědčen, že návštěvy mohou ještě růst. „Když je plno, tak i ze zápasů, které třeba nejsou tolik atraktivní, dokážou lidi udělat atraktivní utkání. Lidi to baví, je to show. Z čeho mám radost, že poslední dobou vidím na stadionech strašně moc dětí. Musíme udělat vše pro to, aby to pokračovalo dál,“ dodal Trpišovský.