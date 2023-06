Jablonec má nového kouče, z Polska se vrací Látal. Severočechy chce vrátit na pohárové příčky

„Je to pro mě po roku a půl, který jsem strávil v Polsku, samozřejmě výzva. Před dvěma roky jsem tu působil v Olomouci a nechci úplně říkat, jestli to angažmá bylo špatné nebo dobré. S panem Peltou se znám delší dobu a jak mě oslovil, neváhal jsem, rozhodování trvalo krátce,“ říká po svém příchodu na sever Čech Radoslav Látal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Novým koučem fotbalového Jablonce je Radoslav Látal, poslechněte si jeho první dojmy

Jako hráč se prosadil také v reprezentaci, kde odehrál osmapadesát zápasů a v nic se třikrát prosadil střelecky. S národním týmem se stal v roce 1996 vicemistrem Evropy a o rok později v dresu německého Schalke vyhrál tehdejší Pohár UEFA.

Jako trenér, kromě Polska, působil také třeba na Slovensku. V české nejvyšší soutěži vedl Ostravu i Olomouc. Teď má za cíl přivést Jablonec podstatně výš, než jen k bojům o záchranu.

„Chtěl bych Jablonec vytáhnout výš, kam patří. Vzpomínám na časy, kdy se tady hrála Evropská liga, byl jsem tehdy v Trnavě. Byli jsme tenkrát v kontaktu, když se losovaly skupiny. Pan Pelta mi volal, že jsme dostali lepší a atraktivnější skupinu než oni, trochu nám ji záviděl,“ vzpomíná Látal na dobu, kdy vedl Trnavu proti Anderlechtu, Záhřebu a Fenerbahçe.

V jabloneckém týmu bude mít po ruce asistenty Tomáše Čížka a Jana Kroba. Gólmany připravuje bývalý ligový brankář se zkušenostmi z působení v Belgii Oldřich Pařízek. Za kondiční stránku přípravy zodpovídat David Skuhravý.

VÍTEJTE V JABLONCI, TRENÉRE!

Očekávaná zpráva je tady! Oficiálně přebírá tým Jablonce od 1. července 2023 Radoslav Látal Hodně štěstí v Jablonci, trenére! #vprvnilinii pic.twitter.com/Khj5IwHJJB — FK Jablonec (@FKJablonec) June 30, 2023

Spokojenost s kádrem

Radoslav Látal pak má jasno o herním stylu, kterým by se měl Jablonec v nové sezóně prezentovat.

„Svou představu mám, aplikoval jsem ji v dřívějších angažmá v Polsku i na Slovensku. Proto jsme se už bavili o příchodech a odchodech, aby nám hráči zapadali do koncepce. Kádr je zatím doplněn dobře, to, co mi pan Pelta zatím nasliboval, to plní. Jsem maximálně spokojený,“ doplnil bez udání konkrétních jmen nový jablonecký kouč.

Na přestupovém trhu byli Severočeši zatím opravdu aktivní. Během měsíce přišel do týmu Matěj Náprstek, Vachtang Čanturišvili, Patrik Schön, Alexis Alegue, Matouš Krulich, Nemanja Tekijaški či Haiderson Hurtado.

Hráči už mají za sebou kondiční soustředění v Břízkách. Aktuálně mužstvo čeká herní příprava v Itálii a na závěr před ligovým startem cesta do Polska.