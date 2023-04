Boj o titul, ale i o záchranu. Poslední kolo základní části ligy rozhode o konečném složení skupin

Domácí fotbalovou ligu čeká závěrečné kolo ve kterém se bude rozhodovat, nejen o tom, kdo bude mít největší šanci na zisk titulu, ale také o tom, kdo bude bojovat o záchranu.

„Mám jen jeden úkol, a ten zní: postarat se o to, abychom vyhráli v Liberci. Vývoj utkání Slavie sledovat nebudu. Soustředím se jen na vítězství v Liberci, to je ta nejdůležitější věc,“ říká sparťanský trenér Brian Priske.

Jeho svěřenci nastoupí v Liberci a k tomu, aby po základní ligové části skončili první, potřebují získat víc bodů než vedoucí Slavia, která hostí Hradec Králové.

Kromě toho, že vítěz základní fáze, Slavia nebo Sparta, přivítá městského rivala a taky třetí Plzeň bude v nadstavbě hrát na domácím stadionu, má první místo po 30. kolech ještě jednu výhodu, jak připomněl asistent slávistického kouče Zdeněk Houštecký.

„Kdyby byla rovnost bodů, tak bude rozhodovat nejen vzájemný zápas, ale to, kdo vyhraje základní část. Pro nás je strašně důležité tu základní část vyhrát.“

Rozdělení týmů do nadstavby je z velké části dané, ve hře jsou celkem už jen dvě místa. Jedno v elitní skupině, které má téměř jisté Olomouc. Sigmu může ohrozit pouze Liberec. Ten má o tři body méně a taky o 10 branek horší skóre, což je další rozhodující kritérium.

Skupina o záchranu

Ze skupiny o udržení se do té o umístění můžou dostat už jen dvanácté České Budějovice na úkor desátého Jablonce, za kterým zaostávají o tři body.

Dynamo potřebuje vedle výhry nad předposledními Pardubicemi i porážku Severočechů na stadionu čtvrtých Bohemians. Ostrava je sice jedenáctá a na Jablonec taky ztrácí tři body, v neprospěch Baníku hrají horší vzájemné duely.

„Hrajeme o to, abychom byli v nadstavbě na co nejlepší pozici a měli co největší počet bodů, protože víme, že jsme ve skupině o záchranu. Nebude to nic jednoduchého, ale je třeba pracovat jako v posledních týdnech a možná se zlepšenou hrou přijdou i výsledky,“ říká trenér Baníku Pavel Hapal.

Všech osm zápasů 30. kola fotbalové ligy začne v 15 hodin, Radiožurnál Sport je odvysílá v pořadu s Mikrofonem za sportem, na Radiožurnálu budou reportážní vstupy.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 30. 4. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 29 20 5 4 80:24 65 2. Sparta 29 19 8 2 67:28 65 3. Plzeň 29 17 5 7 54:28 56 4. Bohemians 1905 29 13 6 10 49:48 45 5. Slovácko 29 12 7 10 35:38 43 6. Olomouc 29 10 11 8 44:36 41 7. Liberec 29 10 8 11 38:40 38 8. Hr. Králové 29 11 4 14 33:39 37 9. Ml. Boleslav 29 9 9 11 38:41 36 10. Jablonec 29 9 8 12 45:53 35 11. Č. Budějovice 29 9 5 15 32:53 32 12. Ostrava 29 8 8 13 39:41 32 13. Brno 29 8 7 14 40:55 31 14. Teplice 29 8 7 14 37:62 31 15. Pardubice 29 8 4 17 28:55 28 16. Zlín 29 5 10 14 36:54 25