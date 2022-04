Boje o titul v lize vrcholí. ‚Jdeme zvítězit,‘ zní z týmu Slavie před závěrečným kolem základní části

V české fotbalové lize ve středu skončí základní část sezony. Vedoucí Slavia bude na dálku bojovat s Plzní o první místo a výhodu domácího prostředí v klíčových zápasech nadstavby, Hradec Králové, Mladá Boleslav a Liberec se utkají o poslední příčku zaručující účast ve skupině o titul. Praha 14:32 20. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie Praha | Zdroj: Profimedia

Vedoucí Slavia má aktuálně bodový náskok na druhou Plzeň. Pražané ve 30. kole hostí Zlín. Jen vítězství jim zajistí první místo a minimálně stejný bodový odstup od Západočechů v nadstavbě. Právě toho chce Slavia podle obránce Davida Juráska docílit.

„Jdeme zvítězit, budeme hrát doma, tak určitě přijde hodně lidí. Chceme zvítězit, abychom šli do nadstavby z prvního místa,“ říká Jurásek. Zlín zůstane v tabulce jedenáctý a bude hrát o záchranu.

O bod druhou Plzeň naopak čeká utkání v Mladé Boleslavi, která má ještě teoretickou šanci na účast ve skupině o titul. V ní už jsou i třetí Sparta, čtvrté Slovácko a pátá Ostrava. Sparta před třicátým kolem ztrácí 4 body na čelo tabulky.

A proto ji kromě Slavie plzeňský trenér Michal Bílek stála vnímá jako velké konkurenta v boji o celkové prvenství.

„Není tam jinej tým, jen Slavie. Samozřejmě Sparta, která teď potvrzuje dobrou formu a vítězí, takže to bude hodně zamotané,“ myslí si Bílek.

Boj o titul

O poslední postupovou příčku do skupiny o titul se na dálku utkají Hradec Králové, Mladá Boleslav a Liberec. Nejblíž k ní má nováček soutěže z východních Čech, který prožívá nejúspěšnější období od zlaté éry v šedesátých letech. A toho chtějí hradečtí podle obránce Jana Mejdra využít.

„Myslím, že je to cíl náš všech. S těma nejlepšíma se nabírá co nejvíce zkušeností, hrajete před nejvíce lidmi a proti nejlepším soupeřům. Ta sezona je povedená, tak proč to nedotáhnout do maxima, když už se to třeba nemusí opakovat,“ říká Mejdr.

Skupina o udržení už je daná. I v ní se dnes ale bude hrát o hodně. Kromě bodů také o výhodu třech domácích duelů v nadstavbě.

Jistou už ji má jedenáctý Zlín. O 12. a 13. místo budou na dálku bojovat Jablonec, Bohemians, Teplice a Pardubice, které zavítají na stadion poslední Karviné. Všech osm zápasů posledního kola základní ligové části začíná v 18 hodin.

Fortuna liga (PLATNÉ K 20. 4. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 29 22 4 3 68:19 70 2. Plzeň 29 21 6 2 51:19 69 3. Sparta 29 20 6 3 65:30 66 4. Slovácko 29 17 5 7 48:30 56 5. Ostrava 29 13 9 7 53:39 48 6. Hr. Králové 29 9 12 8 37:39 39 7. Ml. Boleslav 29 11 5 13 45:46 38 8. Liberec 29 10 7 12 29:36 37 9. Č. Budějovice 29 9 9 11 39:44 36 10. Olomouc 29 8 10 11 37:37 34 11. Zlín 29 8 6 15 36:50 30 12. Jablonec 29 4 14 11 22:44 26 13. Bohemians 1905 29 6 7 16 33:55 25 14. Teplice 29 7 3 19 27:48 24 15. Pardubice 29 5 9 15 33:64 24 16. Karviná 29 2 8 19 27:50 14