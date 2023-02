Pardubice otevřely nový stadion prohrou se Slavií. Tvrdík sledoval zápas z ‚klece‘ pro hostující fanoušky

Byla to v Pardubicích velká fotbalová sláva. Místní ligový klub se konečně dočkal skutečně domácího zápasu v nejvyšší soutěži. Po dvou a půl letech od postupu a po azylu v pražském Ďolíčku totiž nastoupil na vlastním novém stadionu. Na tribunách bylo plno. Vítězná premiéra to ale pro Pardubice nebyla. Poslední tým tabulky prohrál s vedoucí Slavií 0:2. Pardubice 7:33 5. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Tvrdík (uprostřed nahoře) v sektoru fanoušků Slavie | Zdroj: Profimedia

„Stadion byl plný lidí, kteří vytvořili skvělou kulisu. Pro oba mančafty byl i dobrý trávník. Stadion je bomba. Myslím, že i pro Slavii to bylo příjemné.“ Pardubickému trenérovi Radoslavu Kováčovi ale kazil radost výsledek. Východočeši nebyli nějak výrazně horším týmem.

„Chtěli si zpříjemnit otevření nového krásného stadionu, takže do toho šli naplno a hráli dobře,“ vyprávěl slávistický gólman Ondřej Kolář, který mluvil o novém stadionu pochvalně.

Fanoušci pražského týmu ale řešili před zápasem, že sektor pro hosty je jako klec, a že podobné věci nejsou potřeba. A na plot vyvěsili transparent s nápisem „výběh divokých fanoušků“.

Tvrdík v kotli Slavie

V jejich názoru je podpořil už v týdnu i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, který se pak vydal sledovat utkání do kotle. Na gesto šéfa klubu reagoval a podmínky v hostujícím sektoru reagoval i slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Říkal jsem mu, že nebude mít dobrý výhled a z fotbalu toho moc neuvidí, což mi teď po zápase i potvrdil. Je ale dobré, že si to vyzkoušel. Může to být i návod pro nějaké jiné lidi, aby si to vyzkoušeli taky. Važme si lidí, kteří chodí na fotbal a starejme se o jejich komfort. Samozřejmě se podle toho ale musí lidé chovat,“ prohlásil Trpišovský, který je rád, že je v Česku další nový fotbalový stadion pro ligu. Přál by si, aby se dál zlepšovalo prostředí, aby nebyly „klece“, aby fanoušky lákal fotbal, a aby se celkově zlepšovaly stadiony.