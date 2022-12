Plzni bude v obhajově titulu pomáhat reprezentační útočník Vydra, klub posílil i Květ z Bohemians

Jihlavský odchovanech Vydra působil v české lize naposledy před 12 lety, kdy v sezoně 2009/2010 nastupoval za Baník Ostrava. Následně zamířil do italského Udinese, odkud se v roce 2012 přesunul do Anglie.

Tam nastupoval za Watford, West Brom, Reading nebo Derby County, poslední čtyři roky pak strávil v nejvyšší lize s Burnley. Po operaci kolene, na kterou musel v závěru loňské sezony, mu skončila smlouva a byl volným hráčem.

„Matěj Vydra se samozřejmě vrací po zranění kolene, nicméně nyní už je uzdravený a připravený se zapojit do naší přípravy. Vidím u něj obrovskou motivaci vrátit se zpátky tam, kde byl právě před zraněním, kdy hrál v jedné z nejlepších soutěží světa. Přeju mu, aby se mu v našem dresu dařilo,“ doplnil Adolf Šádek, generální ředitel Viktorie.

Do týmu obhájců titulu přichází rovněž záložník Roman Květ z Bohemians 1905, který by měl v Doosan Areně nastupovat následující tři roky. Viktoria o tom informovala na klubovém webu. Naopak do vršovického celku odešel na půlroční hostování brankář Martin Jedlička.

