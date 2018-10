Už pět prvoligových celků vyměnilo trenéra. Nejvíce pomohla změna na lavičce pražské Dukle

Alespoň krátkodobě zlepšené výsledky jsou po změně trenéra obvyklý efekt. Několikrát to ve své kariéře zažil i bývalý reprezentant Jan Rajnoch.

„Má to hlavně psychologický efekt. Hráči jsou vytržení z letargie pod starým koučem. Najednou naskočí nový se svojí vizí. Je to prostě hodně o hlavě,“ myslí si Rajnoch.

Pro hráče je nový trenér impulsem. Ti, kteří nehráli, cítí šanci a členové základní sestavy v ní chtějí zůstat. Tým se semkne, chce se pod novým koučem předvést.

Změna zafunguje, i když často zbývá do nejbližšího zápasu jen pár dnů. Takto po nástupu do Dukly popsal Roman Skuhravý, co všechno musel před nakonec vítěznou premiérou proti Liberci stihnout.

„Je to teď pro mě a další hrozně hektické. Informací je hodně, potřebuji hráče co nejrychleji poznat,“ vysvětloval po svém příchodu nový trenér Pražanů.

Právě Dukla zaznamenala v této sezoně po změně trenéra největší zlepšení. I když měl příchod kouče Skuhravého kontroverzní příchuť, protože krátce předtím skončil v Opavě z rodinných důvodů, tým z Julisky začal sbírat body.

Pod Pavlem Drskem v sedmi zápasech ani bod, pod Romanem Skuhravým naopak prohrál jen jednou ze čtyř utkání.

„Přispělo k tomu, že dostal dva dobré hráče do defenzivy. Ti dva to hodně vyztužili a hodně jim to pomohlo,“ shrnuje důvody změny Rajnoch.

Pomalý rozjezd Teplic

Ke změně se odhodlaly i Sparta, Opava, Teplice a Slovácko. Ve všech případech platí, že to nevedlo k rapidnímu zhoršení výsledků. Většinou přesně naopak. Byť třeba Teplice se pod Stanislavem Hejkalem rozjíždějí pomaleji. Nový kouč má ovšem recept, jak hráče vítězit naučí.

„Na hráče apelujeme, aby se nebáli hrát, aby se neschovávali, aby svoje herní dovednosti přenesli na hřiště. Jejich kvalita je taková, že se to určitě obrátí a Teplice začnou vítězit,“ věří Hejkal.

Příkladů, kdy změna trenéra pomohla, je hodně i v minulosti. Třeba když Slavia před dvěma lety po zpackaném vstupu do sezony odvolala Dušana Uhrina, kterého nahradil Jaroslav Šilhavý. Tým pod ním nakonec ještě v tom samém ročníku slavil titul.