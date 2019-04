Některým týmům se vyplatí prohrát, říká statistik. Je šesté místo ve fotbalové lize nevýhodné?

Nový systém fotbalové ligy přináší i nové situace. A kolo před koncem základní části také spekulace. Kvůli účasti v evropských soutěžích totiž může být šestá příčka méně výhodná než ta sedmá nebo desátá. A tak může být pro některé týmy lepší v posledním zápase nevyhrát. Praha 15:08 23. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olomouci se podle statistika Jakuba Černého vyplatí nevyhrát | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Nevím, kde na to lidi chodí. Jestli čtu dobře nový formát ligy, je podle mě ze šestého místa daleko větší šance postoupit. Jestli aspoň trošku rozumím fotbalu,“ odmítl trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber na Radiožurnálu spekulace, že je pro fotbalové týmy ve Fortuna lize výhodnější hrát po skončení základní části „prostřední skupinu“, než skončit šestý.

S názorem kouče Středočechů nesouhlasí například tvůrce webu ceskymistr.cz Jakub Černý, který se zabývá výpočtem pravděpodobnostních modelů a jehož diplomová práce na dané téma získala ocenění od rektorky a jednoho z děkanů Vysoké školy ekonomické.

„V aktuálním systému se některým týmů vyplatí spíš prohrát než vyhrát, aby si zvýšily šanci na Evropskou ligu. Je to čistě o statistice,“ řekl Jakub Černý v podcastu slávistických novin nazvaném Mezi námi fanoušky.

Podle nového modelu se totiž o poslední vstupenku do kvalifikace Evropské ligy utkají čtvrtý nebo pátý tým skupiny o titul (podle toho, kdo vyhraje domácí pohár, pozn. red.) s vítězem skupiny o sedmou až desátou příčku. Kdo skončí po nadstavbě šestý, bude mít v každém případě smůlu.

Jakub Černý tak vypočítal, že z pohledu naděje na evropské poháry bude pro momentálně sedmou Olomouc teď v posledním kole základní části na Slavii výhodnější nevyhrát než vyhrát.

Liberec: Vítězně do každého zápasu

„My chceme být co nejvýš to půjde. Když budeme šestí, je tam spousta zápasů se skvělými týmy a je to možnost se ukázat. Na druhou stranu i ve střední skupině je o co hrát,“ říká záložník olomoucké Sigmy David Houska.

Také pro aktuálně šestý Liberec by bylo podle pravděpodobnostních modelů Jakub Černého výhodnější nehrát skupinu o titul, ale trenér Severočechů Zsolt Hornyák o tom nechce spekulovat, ostatně Liberec pětkrát za sebou neprohrál.

„Jednoznačně deklaruju, že jdeme vítězně do každého zápasu,“ prohlašuje rezolutně Hornyák. Naposledy v základní části to může Liberec ukázat v sobotu v Karviné, která naposledy překvapivě zvítězila na Spartě. Olomouc, která je o dva body zpět, bude hrát v Edenu se Slavií.

Fortuna liga | 30. kolo 28.4. 1.FC Slovácko - Bohemians Praha 1905 28.4. FK Teplice - 1.FK Příbram 28.4. FK Jablonec - FC Baník Ostrava 28.4. FC Viktoria Plzeň - FK Dukla Praha 28.4. MFK Karviná - FC Slovan Liberec 28.4. SFC Opava - AC Sparta Praha 28.4. SK Slavia Praha - SK Sigma Olomouc 28.4. FK Mladá Boleslav - FC Fastav Zlín

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 23. 4. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 29 22 3 4 70:22 69 2. Plzeň 29 20 5 4 43:27 65 3. Sparta 29 16 6 7 49:27 54 4. Jablonec 29 14 6 9 49:26 48 5. Ostrava 29 13 6 10 38:32 45 6. Liberec 29 11 9 9 32:26 42 7. Olomouc 29 12 4 13 36:41 40 8. Ml. Boleslav 29 10 9 10 49:44 39 9. Zlín 29 12 3 14 32:37 39 10. Teplice 29 10 5 14 32:42 35 11. Opava 29 9 6 14 39:46 33 12. Bohemians 1905 29 8 9 12 28:36 33 13. Slovácko 29 10 3 16 31:44 33 14. Příbram 29 8 6 15 33:63 30 15. Karviná 29 7 5 17 37:52 26 16. Dukla Praha 29 5 5 19 25:58 20