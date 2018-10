‚Bylo vidět, že utkání chceme vyhrát za každou cenu.‘ Podle Jílka rozhodla duel se Spartou bojovnost

Hokejovým způsobem rozhodl fotbalový souboj Sigmy Olomouc se Spartou Praha Martin Nešpor. Tečoval střelu Davida Housky a zajistil tak Hanákům vítězství 1:0. Olomouc vyhrála z jedenácti odehraných kol teprve potřetí. Oslavy v hledišti, ale i v kabině, pak mohly propuknout naplno. Olomouc 7:17 7. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jediný střelec zápasu Martin Nešpor v souboji s Urošem Radakovičem | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Byl jsem u něj blízko. Nevím, jestli to chtěl tečovat, nebo to byla náhoda. Klobouk dolů, jakého dal góla,“ ocenil po utkání gól soupeře obránce Sparty Uroš Radakovič.

Sám šťastný střelec Martin Nešpor potvrdil, že jen nastavil nohu a míč se od jeho špičky odrazil do sítě.

„Užívám si každého gólu v kariéře. Přeci jenom je tohle zápas se Spartou. Přijde na něj víc lidí. Získali jsme tři body a pro nás je to jako zlato,“ přibližuje jediný střelec utkání.

Podle trenéra Sparty Zdeňka Ščasného rozhodl o porážce vedle teče Martina Nešpora také mimořádně špatný výkon jeho týmu.

„Projevil se obrovský rozdíl hlavně v první půli mezi námi a Olomoucí, která hrála rychle kombinačně, a my jsme to do konce poločasu nezvládali. Ve druhé půli se mi opticky zdálo, že jsme ve hře, byli jsme lepší. To, co jsme si vytvořili, jsme pak nedokázali proměnit,“ popisuje důvody neúspěchu Ščasný.

Nakonec tak Sparta padla v Olomouci stejně jako v minulém ročníku soutěže 0:1. Trenér Sigmy Václav Jílek se radoval z toho, že jeho tým soupeře přehrál. Ocenil také maximální bojovnost.

„Emoce z nás stříkali a bylo vidět, že to utkání chceme vyhrát za každou cenu. Emoce pak rozhodují daleko víc než vlastní kvalita hráče. Pokud je nedokáže prodat, tak jsme ve slepé uličce. Musíme se nastavit na tuhle cestu a věřím, že se nám to podaří,“ doufá Jílek.

Fortuna liga | 11. kolo 5.10. FC Fastav Zlín - FC Slovan Liberec 0:1 6.10. FK Mladá Boleslav - FC Baník Ostrava 2:2 6.10. SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha 1:0 7.10. MFK Karviná - FK Dukla Praha 7.10. SFC Opava - Bohemians Praha 1905 7.10. FK Jablonec - 1.FC Slovácko 7.10. FC Viktoria Plzeň - FK Teplice 7.10. SK Slavia Praha - 1.FK Příbram

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 7. 10. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 10 8 0 2 23:6 24 2. Plzeň 10 8 0 2 15:9 24 3. Sparta 11 7 2 2 19:7 23 4. Ostrava 11 7 2 2 18:8 23 5. Zlín 11 6 2 3 17:9 20 6. Jablonec 10 5 1 4 16:11 16 7. Liberec 11 4 4 3 13:12 16 8. Ml. Boleslav 11 4 2 5 24:25 14 9. Příbram 10 4 2 4 17:18 14 10. Bohemians 1905 10 3 3 4 10:12 12 11. Karviná 10 3 1 6 14:19 10 12. Opava 10 3 1 6 11:18 10 13. Teplice 10 2 3 5 12:19 9 14. Slovácko 10 3 0 7 11:22 9 15. Olomouc 11 3 0 8 10:21 9 16. Dukla Praha 10 1 1 8 7:21 4