Trávník a Považanec dirigovali kanonádu v Příbrami. Slovácku změna trenéra k bodům nepomohla

Sigma Olomouc v rámci 12. kola Fortuna ligy přivítala na svém stadionu Zlín. Týmy se rozešly remízou 1:1. Jablonec deklasoval Příbram vysoko 0:6. Slezské derby skončilo remízou 1:1. A Slovácko nedokázalo využít ani více než 40 minut trvající hru hostí v deseti a prohrálo s Teplicemi 0:2.

SK Sigma Olomouc - FC Fastav Zlín 1:1 (0:0)

Během úvodní patnáctiminutovky duelu mezi Olomoucí a Zlínem byli aktivnější hosté. V sedmé minutě se nejdříve nevešla mezi tři tyče střela Róberta Matejova a následně se dvakrát předvedl střelec obou gólů Zlína z posledních tří utkání Jean-David Beauguel. Ten nejprve vstřelil gól z ofsajdu a následně branku netrefil.

Svou první gólovou příležitost si připsali domácí ve 24. minutě, kdy se Plšek pokusil trefit hlavičkou balón do šibenice. Jeho gólové radosti ale zabránil Stanislav Dostál.

V úplném závěru první půle zahrozil dvakrát Zlín, ovšem Lukáš Holík zamířil jen těsně vedle levé tyče a střelu Matejova chytil Buchta. První půle poločas tak skončil bez branek.

Do druhé části hry vstoupili hosté stejně aktivně, jako do té první. Ve 49. minutě nejprve střelu Lukáše Bartošáka vyrazil Buchta. O dvě minuty později ale již gólman Buchta neměl šanci proti přesně zamířené střele Beauguela, který z přímého kopu vymetl levou šibenici.

V 65. minutě zamířil pouze těsně nad břevno Dostálovy branky Zahradníček a o tři minuty později nedokázali domácí využít skrumáže těl ve vápně. Na vyrovnání tak museli počkat do 76. minuty utkání, kdy kdy se po přihrávce Nešpora prosadil střídající Jiří Texl.

Závěrečných pět minut přineslo celkem čtyři šance a to po dvou na obou stranách hřiště. Ani jedna ale nebyla gólová a utkání tak skončilo remízou 1:1.

1. FK Příbram - FK Jablonec 0:6 (0:2)

Debaklem domácích skončilo utkání mezi Jabloncem a Příbramí. Do 36. minuty byl ale na stadionu Na Litavce k vidění poměrně vyrovnaný fotbal. Právě až po více než půl hodině totiž hosté otevřeli skóre utkání, kdy přihrávku Lukáše Masopusta zužitkoval Jakub Považanec. V poslední minutě první půle pak hlavičkou navýšil na 0:2 Jan Chramosta.

Druhý poločas byl již plně v režii Jablonce, který přidal další čtyři přesné zásahy. Nejprve se v 51. minutě poprvé v utkání prosadil Michal Trávník. Následovaly tři velké šance Severočechů v podání Chramosty, Masopusta a Holeše. Ani jedna z nich gólem neskončila.

Ovšem pouhou minutu po té poslední dostal pas za příbramskou obranu Tomáš Holeš, kterého v pokutovém území nedovoleným zákrokem zastavil Rudolf Skácel a rozhodčí Ardeleánu nařídil pokutový kop. Ten střelou pod břevno s jistotou proměnil Trávník.

Pouhé tři minuty po vstřelení druhé branky stačili Trávníkovi ke zkompletování hattricku. Tomu posunul ve vápně míč střídající Davis Ikaunieks a útočník Jablonce střelou podél gólmana Milana Švengera navýšil již na 0:5.

Konečnou podobu skóre dal v 73. minutě střelec prvního gólu utkání Považenec. Ten se postavil k exekuci volného přímého kopu ze střední vzdálenosti a míč se od břevna odrazil do branky.

FC Baník Ostrava - MFK Karviná 1:1 (0:1)

Slezské derby přilákalo na stadion do Ostravy-Vítkovic 11 002 diváků. Ti viděli první gólovou šanci již ve 3. minutě a to v podání hostů. V samostatném úniku se ocitl Adriel D´Avila Ba Loua, jehož střelu po zemi vyškrábl Jan Laštůvka na roh, který ostravští bez větších problémů ubránili.

Domácí se do výraznější šance probojovali ve 28. minutě. Na centr Jířího Fleišmana nedosáhl Dame Diop, a tak se o uklizení míče do brány pokusil z druhé vlny dobíhající Martin Fillo, ale bohužel pro domácí se mu to nepodařilo.

Skóre utkání tak otevřel o devět minut později Dávid Guba, jehož střela se gólmana Laštůvky dotkla, ale v cestě mezi tři tyče míči nezabránil. V závěrečných pěti minutách měli hosté další dvě příležitosti změnit stav utkání, ale ani Bojan Letić, ani Lukáš Budínský Laštůvku neprostřelili.

Baník mohl vyrovnat ve druhém poločase, konkrétně v 53. minutě, kdy šel Diop sám na Martina Berkovce, ovšem ten dokázal střelu ostravského útočníka vyrazit. O šest minut později hon za vyrovnáním domácím lehce zjednodušil karvinský Letić, který dostal druhou žlutou kartu a hosté tak dohrávali v deseti hráčích.

Ovšem ani dvě následné tutové šance Baníku gólem neskončily. Daniel Holzer nejprve těsně minul bránu a posléze Diop ve finální fázi nedosáhl na přihrávku Roberka Hrubého. A tak mohl naopak na 0:2 zvýšit Guba, jeho střela ale skončila vedle tyče.

O tři minuty později již Baník uspěl. Zasloužil se o to Fleišman, který přesně zakončil přímý volný kop. A právě Fleišman mohl ve druhé minutě nastavení rozhodnout o vítězství Ostravy a to opět z přímého kopu. Jeho střela ale skončila těsně nad břevnem.

1. FC Slovácko - FK Teplice 0:2 (0:2)

Dvanácté kolo první fotbalové ligy nabídlo také souboj trápících se týmů Slovácka s Teplicemi. Pro domácí to byl první zápas pod vedením Petra Vlachovského na pozici hlavního kouče.

Do utkání ale lépe vstoupili hosté a to nejlepším způsobem, jakým mohli. Již ve druhé minutě totiž otevřeli skóre zásluhou Davida Vaněčka. Domácí mohli vyrovnat hned o dvě minuty později, ale střelu Jakuba Petra vyrazil Jakub Diviš na roh, ze kterého ale nic nevytěžili.

Následně své šance nevyužili na obou stranách ani Pavel Moulis, ani Petr Reinberk. A tak se ve 31. minutě radovali opět hosté. Hráči Slovácka přestali hrát poté, co hosté nastřelili ruku Stanislava Hofmanna. Hra ale plynula dál, a tak se na konci šance prosadil Jak Krob. Poslední pětiminutovka následně přinesla dvě gólové šance Slovácka, ale jak střelu Jana Navrátila, tak hlavičku Jana Kuchty zneškodil Diviš.

V samém úvodu druhého poločasu viděl druhou žlutou kartu teplický Pavel Čmovš a domácí tak získali výhodu jednoho hráče v poli. Slovácko se snažilo o vyrovnání, ale v 72. minutě pro ně mohlo být ještě hůře, když střelec první branky tototo utkání Vaneček trefil tyč Daňkovy branky.

Největší šancí alespoň na korigování stavu utkání z pohledu Slovácka byla patička Jana Kalabišky. Ani ta ale bohužel pro domácí gólem neskončila.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 20. 10. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 12 9 1 2 18:11 28 2. Slavia 11 9 0 2 27:7 27 3. Ostrava 12 7 3 2 19:9 24 4. Sparta 11 7 2 2 19:7 23 5. Jablonec 12 7 1 4 24:11 22 6. Zlín 12 6 3 3 18:10 21 7. Liberec 11 4 4 3 13:12 16 8. Bohemians 1905 12 4 4 4 13:14 16 9. Ml. Boleslav 11 4 2 5 24:25 14 10. Příbram 12 4 2 6 18:28 14 11. Teplice 12 3 3 6 14:20 12 12. Karviná 12 3 2 7 15:22 11 13. Opava 11 3 1 7 11:19 10 14. Olomouc 12 3 1 8 11:22 10 15. Slovácko 12 3 0 9 11:26 9 16. Dukla Praha 11 2 1 8 9:21 7