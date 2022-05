Víc boj než fotbal. Šlágr ligy mezi Slavií a Plzní moc krásy nepřinesl. Podle Bílka je to normální

Plný stadion, spousta emocí, sporné momenty, boj víc než fotbal – většina velkých zápasů v Česku je hodně podobných.

„Nevím, jestli se dalo počítat s tím, že se v takovém zápase čtyři kola před koncem bude hrát nějaký atraktivní fotbal. To asi ne. Když se podíváte na zápasy nejen Plzeň-Slavia, ale třeba i Sparta-Slavia, málokdy to končí tím, že se hraje atraktivní líbivý fotbal,“ vyprávěl nakonec spokojenější z trenérů – plzeňský Michal Bílek.

„Asi k nám takový fotbal nějak zapadá. Myslím, že by oba týmy chtěly lépe kombinovat a víc držet míč, aby tam byla větší kvalita, ale hodně se u nás presuje. Není tam čas na kvalitní rozehrávku, takže to potom sklouzává spíš k tomu, že je to spíš boj, než nějaký hezký fotbal.

A slávistický kouč Jindřich Trpišovský přidal ještě jednu věc, která podle něj brzdila kvalitu zápasů. „Někdo mi říkal, že v tom zápasu bylo 37 faulů. Nevim, jestli je to číslo přesné, ale těch faulů a kontaktů je prostě hrozně moc a toho fotbalu je prostě málo.“

Trpišovský by si přál, aby v budoucnu došlo v českém fotbale ke změně, pokud jde o množství faulů.

Souboj stylů

A ještě jednu věc souboj dvou aktuálně nejlepších týmů ligy ukázal, že k úspěchu v těchto velkých zápasech vede různý přístup.

„My jsme sem přijeli s tím, že chceme hrát, jako jsme hráli doteď. Takže poctivě bránit a čekat na svojí šanci,“ zhodnotil Bílek taktiku Plzně

„Soupeř samozřejmě přijel bránit, ale každý má právo zvolit si do toho zápasu, co potřebuje a na co se cítí. My jsme se museli prosadit a to se nepovedlo. Je to na nás, abychom z toho tlaku vytěžili víc gólů, než jeden z penalty,“ navazuje slávistický trenér Jindřich Trpišovský na Michala Bílka, který má s Plzní aktuálně k titulu blíž než jeho pražský rival.