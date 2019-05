‚Věřím, že to již s klukama dotáhneme, je to blízko.‘ Tomáš Souček doufá, že jeho Slavia získá titul

Fotbalovou Slavii dělí jediný bod od ligového titulu. Slávisté na domácím stadionu utkání se Severočechy nakonec otočili na 2:1, když dal vítěznou branku pět minut před koncem Tomáš Souček. Slavii díky němu stačí k jistotě zisku poháru mistra ligy uhrát z posledních dvou zápasů alespoň jednu remízu a nebude se muset ohlížet na výsledky druhé Plzně. Praha 9:54 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Jablonce se radují z úvodní branku duelu proti Slavii | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pražská Slavia je bod od titulu ve Fortuna lize

Už před výkopem zápasu s Jabloncem znali fotbalisté Slavie výsledek z Plzně. Věděli tak, že titul po tomto utkání, ani když vyhrají, slavit ještě nebudou. Gól na 2:1, který dal nejlepší slávistický střelec Tomáš Souček (pokud tedy nepočítáme zásahy ve všech soutěžích), poposunul sešívané opět o kousek blíž k zisku mistrovského poháru.

„To se dozvíme v Ostravě nebo se Spartou. Ještě to nechci zakřiknout, ale zbývá nám k titulu jeden bod, takže věřím, že to již s klukama dotáhneme. Je to blízko,“ doufá Tomáš Souček. To gólman Slavie Ondřej Kolář věří, že už se spoluhráči udělali ten rozhodující krok k titulu, přestože oslavy se ještě odkládají.

Slavia – Jablonec 2:1. Sešívaní jsou krok od titulu, o vítězství rozhodl Souček Číst článek

„Asi ano, protože kdybychom to neurvali, tak Plzeň bude na nás ztrácet opět dva body, a bylo by to těžké až do konce. S Jabloncem jsme to zvrátili v závěru, zůstali jsme na pěti bodech a věřím, že to urveme už teď v Ostravě,“ říká na Radiožurnálu Ondřej Kolář před nedělním duelem na hřišti Baníku.

Podobně to vidí také jeho trenér Jindřich Trpišovský: „Já tomu samozřejmě věřím a uděláme pro to všechno. Ovšem dokud to nebude stoprocentně hotové a nebude to černé na bílém, tak musíme být maximálně ostražití.“

„Bylo by dobré, abychom nešli do zápasu se Spartou s tím, že to musíme urvat, protože se Spartou člověk nikdy neví, jak to dopadne. Doufám, že to teď zvládneme, ať se nemusíme stresovat do posledního kola,“ dodává čtyřiadvacetiletý slávistický brankář Kolář, že by byl hodně nerad, kdyby se jim to v Ostravě dotáhnout k titulu hned na první pokus nepovedlo.