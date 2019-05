Plzeň otočila utkání s Jabloncem a stáhla ztrátu na vedoucí Slavii na dva body

Do bojů o body do tabulky skupiny o titul vstoupily v neděli také týmy Plzně a Jablonce. Severočeši v Doosan Areně dlouho vedli, ale Plzeň utkání otočila dvěma brankami v závěrečné desetiminutovce. V obou případech měl na brankách velký podíl Joel Ngandu Kayamba, který vyslal do pokutového územi Jablonce přesné centry. Praha 21:18 5. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Plzně Joel Ngandu Kayamba svými centry v zápase s Jabloncem pomohl Západočechům k obratu skóre na 2:1 | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

FC Viktoria Plzeň – FK Jablonec 2:1

První střelu na branku vyslal z dálky jablonecký Jakub Považanec, ovšem brankář Aleš Hruška míč bez problémů chytil. Tak úspěšný ale nebyl hned v následující minutě. Miloš Kratochvíl prostrčil míč na Michala Trávníka, který našel ve vápně osamoceného Martina Doležala, který střelou k tyči otevřel skóre utkání. Plzeň mohla vyrovnat ve 21. minutě, ale Radim Řezník trefil pouze tyč.

Sparta na úvod skupiny o titul porazila Baník 3:0. Zápas mezi Libercem a Slavií skončil bez branek Číst článek

O 14 minut později nastartoval Tomáš Hübschman krásným pasem do samostatného úniku Vladimira Jovoviče, který chtěl překonat Hrušku lobem, ale ani tento pokus Jablonci nevyšel. Minutu před koncem základní hrací doby se na rozhodčího rozlítil trenér hostí Petr Rada, kterého hlavní rozhodčí Berka vykázal na tribunu. V prodloužení první části hry se ještě dostal ke střele Tomáš Hořava, který střelou z prostoru před vápnem minul levou tyč branky Jana Hrubého.

Také v průběhu druhé půle byl Jablonec na hřišti lepším týmem, jen se mu nedařilo proměňovat brankové příležitosti. Jakou byla například souhra Severočechů v 67. minutě, kdy nejprve Doležal tváří v tvář místo střely ještě přihrával Miloši Kratochvílovi, který nastřelil jen domácího obránce. Anebo o pět minut později střela obránce Bogdana Vatajelu, kterou gólman Hruška se štěstím vyrazil nad branku.

Kolem 75. minuty zahrozila třikrát Plzeň. Nejprve se k brance Jablonce dostal Jan Kopic, ale míč mu ukopl Hrubý, který včas vyběhl z branky. Následně zahrávala Viktoria dva rohy, ale jak hlavička Lukáše Hejdy, tak následné pokusy ze závaru před brankou hostí skončily vždy mimo.

Fotbalovou ligu čeká nadstavba. ,Nejsem její příznivce,‘ říká trenér Slavie Trpišovský Číst článek

Následně mohl dvakrát zvýšit Jablonec, ale Doležal v úniku neobešel Hrušku a hlavička Tomáše Břečky z následujícího rohového kopu skončila vedle branky. Vzápětí udělila Plzeň Jablonci lekci z efektivity, když nejprve v 84. minutě Joel Ngandu Kayamba odcentroval do vápna, kde si míč do vlastní branky srazil jablonecký Tomáš Doležal. A o čtyři minuty později dokonal obrat skóre Jean-David Beauguel, který uklidil míč do branky hostí po dalším centru Kayamby.

Plzeň tak díky dvěma gólům v závěru utkání získala tři body a dotáhla se na vedoucí Slavii již na rozdíl pouhých dvou bodů. Nedělní zápas právě mezi těmito dvěma soupeři tak bude velmi důležitý v boji o konečné vítězství ve Fortuna lize.

1. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

Viktoria Plzeň - FK Jablonec 2:1 (0:1)

Branky: 84. vlastní Holeš, 88. Beauguel - 11. Doležal. Rozhodčí: Berka - Flimmel, Podaný - Královec (video). ŽK: Chorý - Hovorka, Trávník, Holeš. Diváci: 7943.