Pokud bude šance vyhnout se baráži, půjdeme po ní, věří Fleišman. Karviná chce zůstat mezi elitou

V Česku o víkendu startuje nadstavbová část nejvyšší fotbalové soutěže. Všichni budou s napětím sledovat, jestli obhájí titul Sparta, nebo uvidíme slávistický vzestup. Neméně zajímavá ale bude i skupina o udržení.

„Neskončit poslední, to je náš cíl, který jsme si dali,“ předesílá trenér karvinských fotbalistů Marek Bielan.

Slezané jsou v tabulce třetí od konce a v šestičlenné skupině patří mezi kandidáty na sestup společně s předposledními Českými Budějovicemi a posledním Zlínem.

V nedávných kolech základní části však Karviná dokázala porazit Zlín a třikrát za sebou získala bod za remízu.

„Čtyři zápasy v kuse jsme neprohráli, i když jsme to sbírali po bodíku. Sice je to málo, ale každý bod se může na konci počítat a tohle vítězství, když jsme se odlepili ode dna, tak nám může jen pomoci,“ vrací se k důležité poslední výhře nad Zlínem obránce Karviné Jiří Fleišman. Jeho tým má jasný cíl - nebýt na posledním sestupovém místě.

Dobrá pozice

Další dvě příčky od konce pak znamenají účast v baráži proti druhému a třetímu týmu druhé ligy. Nicméně Karviná má dobrou formu a klidně se může těmto pozicím vyhnout a skončit třináctá místo Pardubic.

„Šance tam je, skončit třináctí, protože Pardubice máme na tři body a budeme s nimi ještě hrát. Pokud bude šance vyhnout se baráži, tak po ní půjdeme,“ říká obránce Jiříí Fleišman.

„Musíme do toho jít s pokorou. Když jsme sem přišli, bylo to trochu rozhození a dali jsme si cíl, abychom nebyli poslední. Kdyby to vyšlo, bylo by to krásné, ale my přemýšlíme nad tím, abychom skončili čtrnáctí a nebo patnáctí,“ dodává trenér Marek Bielan.

Karviná se na úvod skupiny o záchranu představí na hřišti dvanáctého Jablonce. České Budějovice se utkají s Bohemians a Zlín pojede do Pardubic.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 3. 5. 2024) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 29 23 4 2 66:25 73 2. Slavia 29 21 6 2 60:22 69 3. Plzeň 29 18 5 6 64:33 59 4. Ostrava 29 13 5 11 46:37 44 5. Mladá Boleslav 29 12 7 10 49:45 43 6. Slovácko 29 11 7 11 37:38 40 7. Liberec 29 10 9 10 44:44 39 8. Olomouc 29 10 7 12 39:41 37 9. Hr. Králové 29 9 10 10 31:36 37 10. Teplice 29 9 9 11 31:37 36 11. Bohemians 1905 29 7 11 11 27:39 32 12. Jablonec 29 6 11 12 34:44 29 13. Pardubice 29 7 7 15 28:40 28 14. Zlín 29 5 10 14 36:60 25 15. Č. Budějovice 29 6 5 18 32:60 23 16. Karviná 29 5 7 17 29:52 22