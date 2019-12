Fotbalová Slavia zakončila rok, který patří k nejpovedenějším v klubové historii. Na jaře získala titul, postoupila do Ligy mistrů a v podzimní části aktuální sezony nejvyšší domácí soutěže dominovala. Navíc v závěrečných zápasech přišel znovu čas muže, kterému fanoušci rádi a velmi hlasitě provolávají slávu. Praha 12:15 16. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Škoda. | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Bylo to úžasné. Po prvním gólu jsem to hodně vnímal a užíval jsem si to,“ usmíval se Škoda po zápase, během kterého dvakrát zněl slávistickým stadionem pokřik „Milan Škoda gól, Milan Škoda, to je šampión“.

Obrozený Škoda se v závěru podzimu vrátil do základu Slavie. ‚Počítáme s ním i dál,' říká Trpišovský

I Milana Škodu při vítězném utkání s Českými Budějovicemi překvapilo, kolik energie fanoušci hlavně po prvním ze dvou gólů slávistického kapitána do oslavného pokřiku vložili. Ale není divu, jak říká trenér Jindřich Trpišovský.

„Milan je dnes už legenda klubu. Nejen zápasová, ale v tom, co pro klub dělá. Je radost s ním spolupracovat. Ale samozřejmě každý hráč chce být na hřišti, chce mít herní vytížení. Jak ho znám, v lednu a v únoru do toho dá všechno a bude si chtít vybojovat pozici, v jaké teď skončil. Pro něj je asi škoda, že podzimní část sezony teď končí, protože je aktuálně v nejlepší formě,“ říkal Trpišovský.

I přes dobrou formu z posledních týdnů ale Škoda patří mezi hráče Slavie, u kterých není jisté, jestli budou ve vršovickém klubu působit i dál.

„My s ním počítáme i dál. Spousta hráčů by si mohla brát příklad z toho, jakým způsobem on trénuje a jak se s tou rolí 'smiřuje',“ řekl o slávistickém kanonýrovi Trpišovský.

„Jsem jediný, komu končí v létě smlouva. Už to něco říká. Samozřejmě bych tady byl asi nejradši, ale spekuluje se i o nějakých příchodech a zase to tu nechci prosedět a pak muset ukončit kariéru, že jsem půl roku nehrál,“ řekl Škoda.

Třiatřicetiletý útočník ale věří, že zápas proti Českým Budějovicím nebyl jeho posledním v dresu Slavie, za kterou v závěru podzimu po složitějším období nastupoval pravidelně. A střílel při tom i góly, takže mu jich chybí do stovky a ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů už jenom šest.