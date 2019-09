Slavia porazila díky gólu Olayinky Mladou Boleslav 1:0. Jablonec vyhrál ve Zlíně

Syn si přál uspořádat charitativní turnaj. Po jeho úmrtí jej v Brně-Ivanovicích organizuje jeho otec

Prostřednictvím fotbalového turnaje se v neděli v Brně-Ivanovicích splní jeden dětský sen. Pro svého syna Dominika to udělá Robert Bárta. Ten je hlavní organizátor soutěže pro hráče do patnácti let.