‚Výjimečný zápas, vrchol ligy.‘ Šlágr Slavie s Plzní přiblíží vítěze k titulu

Hokejoví fanoušci se radují, že jim začalo mistrovství světa, ti fotbaloví se těší na šlágr fotbalové ligy. V přímém souboji o první místo tabulky se v neděli utkají pražská Slavia s Viktorií Plzeň. Vzhledem k novému systému s nadstavbou to bude poprvé v samostatné historii soutěže, kdy se hlavní konkurenti v boji o titul střetnou potřetí v jedné ligové sezoně. Praha 14:53 11. května 2019

„Na takové zápasy se vždycky těším. Je to něco výjimečného a bude to tak i v tomhle zápase. A je to dobře,“ říká pro Radiožurnál plzeňský trenér Pavel Vrba.

Právě tohle byl jeden z hlavních argumentů zastánců nového ligového systému: ty nejlepší týmy spolu budou hrát častěji, což jim pomůže se zlepšovat, takové zápasy jim dají víc než souboje s outsidery.

„Jde o zápas dvou hrozně vyrovnaných týmů, je mezi nimi rozdíl jen dva body, oba se dostaly do jarní fáze Evropské ligy,“ uvědomuje si i kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

„Soupeř má obrovské zkušenosti. Tituly a spoustu těžkých zápasů. Na naší straně bude hladovost a domácí prostředí,“ vyhlíží trenér sešívaných.

Vzájemné souboje favoritů soutěže zaplní ochozy jistě snáz než ty s Příbramí nebo Karvinou a tentokrát by to v Edenu znovu mohlo platit stoprocentně, když po verdiktu odvolací komise fotbalové asociace nakonec nebude zavřená severní tribuna, na které sídlí kotel Slavie.

„Je to nejpozitivnější zpráva za poslední dobu. Je to velký zápas, možná vrchol ligy. Bylo by hrozně nešťastné, kdyby byla část zavřená. Všichni chceme, aby lidi chodili na fotbal. A když chtějí přijít, byla by škoda, je tam nepustit,“ vysvětluje Trpišovský.

A když už na stadion v pražských Vršovicích dorazí, uvidí duel, který může dost napovědět v bitvě o titul. Pokud vyhraje Slavia, povede ligu o pět bodů, pokud Plzeň, dostane se do čela tabulky poprvé od srpna.

„Pro takové zápasy fotbal hrajeme. Je dobře, že si to s nimi můžeme rozdat ve vzájemném zápase, že se to nebude rozhodovat jinde. Jsme připravení, abychom to zvládli,“ doufá záložník Slavie Tomáš Souček.

Jestli se to slávistům povede, nebo budou mít navrch fotbalisté Plzně, se dozvíte z přímého přenosu ligového šlágru. Na stanicích Radiožurnál a Radiožurnál Sport, kterou naladíte v DAB, na internetu a v mobilní aplikaci iRadio, si ho můžete pustit v neděli v 18 hodin. Server iROZHLAS.cz chystá textový online.