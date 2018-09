‚Byl to v podstatě vydřený zápas.‘ Fotbalisté Slavie přidali už druhou výhru ve čtyřech dnech

„Je to možné, že nám odešly síly. Trenér se s námi bavil o poločase, jak kdo vypadá. Naštěstí jsme to zvládli a jsme rádi za body a za výsledek,“ říkal po zápase jediný střelec utkání Jaromír Zmrhal.

Nejen on si po závěrečném hvizdu vršovického derby oddychl, že na výsledkové tabuli v pražském Edenu už podruhé za tři dny svítí skóre 1:0.

Hráči Bohemians totiž využili právě náročného slávistického programu. Soupeři, který měl v nohách těžké utkání v Evropské lize, se v mnoha ohledech vyrovnali.

„Vítězství si velmi ceníme, protože to byla velmi náročný zápas. Bohemka nám nedala nic zadarmo a v podstatě celou dobu nás celoplošně napadala, hlavně ve druhém poločase. Nebylo to vůbec jednoduché utkání. Byl to v podstatě vydřený zápas,“ uznal kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

I proto obránce Bohemians Martin Dostál litoval, že i přes slušný výkon nakonec jeho tým zůstal bez bodu.

„Jim začaly asi docházet síly po náročném programu, jaký mají. My jsme na tom fyzicky dobře. Když jdeme ale do druhé půle s tím, že prohráváme, tak nemůžeme spoléhat na to, že otočíme každý zápas. Potřebovali bychom taky jednou vést a to se nám nepovedlo,“ uvědomuje si Dostál.

Vést přitom fotbalisté Bohemians mohli, jenže parádní střela Martina Haška mladšího mířila ve 13. minutě pouze do břevna. Trenér hostů Martin Hašek starší ale spíš litoval promarněného druhého poločasu, kdy domácí Slavii docházely síly.

„Byla jenom otázka času, jestli se nám gól dát povede, nebo nepovede, ale nevypracovali jsme si na to žádné velké gólové šance, spíš jenom takové náznaky,“ myslí si kouč Bohemians.

A těm se Slavia ubránila a náročný dvojzápas v Evropské a domácí lize tak ve třech dnech po sobě zvládla.

Fortuna liga | 9. kolo 21.9. FC Fastav Zlín - FC Baník Ostrava 1:2 22.9. SK Sigma Olomouc - FK Dukla Praha 1:0 22.9. MFK Karviná - 1.FK Příbram 4:1 22.9. FK Mladá Boleslav - 1.FC Slovácko 5:1 22.9. SFC Opava - FK Teplice 2:0 22.9. AC Sparta Praha - FC Slovan Liberec 4:1 23.9. SK Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 1:0 24.9. FK Jablonec - FC Viktoria Plzeň

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 24. 9. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 9 8 0 1 22:4 24 2. Sparta 9 7 2 0 19:5 23 3. Plzeň 8 7 0 1 14:6 21 4. Zlín 9 6 1 2 16:7 19 5. Ostrava 9 6 1 2 14:5 19 6. Ml. Boleslav 9 4 1 4 22:20 13 7. Bohemians 1905 9 3 2 4 10:12 11 8. Příbram 9 3 2 4 14:18 11 9. Jablonec 8 3 1 4 11:10 10 10. Liberec 9 2 4 3 9:12 10 11. Karviná 9 3 0 6 14:19 9 12. Teplice 9 2 3 4 11:17 9 13. Slovácko 9 3 0 6 11:20 9 14. Opava 9 2 1 6 9:18 7 15. Olomouc 9 2 0 7 9:18 6 16. Dukla Praha 9 1 0 8 6:20 3