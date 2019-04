Ostuda pro Spartu, šance pro Karvinou. Ščasný se po zápase omlouval, Straka děkoval fanouškům

Zatímco domácí fanoušci na konci utkání pískali, fotbalisté Karviné se v kabině bouřlivě radovali. A měli proč, favorita totiž dokonale zaskočili.

Slavia už čtyři soutěžní zápasy nevyhrála, Zlínu podlehla 0:1. Karviná nastřílela Spartě tři branky Číst článek

„Věděli jsme, že když zkusíme napadat, trošku měnit herní systém a hlavně budeme agresivní, tak to na ně může platit,“ liboval si pro Radiožurnál po utkání dvougólový střelec Karviné Tomáš Wágner.

O jedinou branku Sparty se postaral krásnou střelou Martin Hašek. Jinak se ale výkon letenských moc chválit nedal.

„Nemám slov. Dostali jsme rychlý gól a pak jsme to nechytli. Hráli jsme špatně a samozřejmě je to ostuda,“ prohlásil smutně Frýdek.

A kritikou nešetřil po utkání ani trenér Sparty Zdeněk Ščasný. „V poločase jsme mohli střídat devět hráčů, takže není co říct. Za náš dnešní výkon je potřeba se všem omluvit.“

Nemá smysl diskutovat, jestli někdo chyběl, nebo ne. Hráli jsme s Karvinou a byli jsme na ni připraveni. Dvě strašidelné chyby na úvod se nesmí stát. Zápas si rozebereme a vyhodnotíme,“ plánoval Ščasný.

Straka: Se Spartou jsem spjatý

Mnohem spokojenější mohl být po utkání trenér Karviné František Straka. Potěšil ho nejen výkon jeho svěřenců, ale také fakt, že mu domácí fanoušci nenadávali tak, jako se to stalo při nedávném pohárovém utkání na Slavii. Tamní kotel mu stále neodpustil, že jako sparťanský srdcař přijal v roce 2011 nabídku trénovat vršovický klub.

„Strašně moc děkuju. Následky toho, co jsem udělal, jsem si nesl. Ale tady jsem kopal devět let, nechal jsem tu nejlepší léta a jsem se Spartou navždy spjatý. O to víc mě to těší. Doufám, že už mi to fanoušci odpustili a zase to mezi námi bude fajn,“ ocenil chování sparťanských fanoušků Straka.

„Měli jsme jasný taktický plán. Chtěli jsme silně zahustit hřiště a chodit do rychlých protiútoků. Vycházelo nám to dokonale i proto, že byla Sparta v prvním poločase bezradná,“ dodal k zápasu.

Strakova Karviná se v posledním ligovém kole utká s Libercem a nutně potřebuje další body před skupinou o udržení, do které půjde z 15. místa. Spartu čeká utkání v Opavě, ve kterém se může aspoň přiblížit odskočenému vedoucímu duu Slavia, Plzeň.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 22. 4. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 29 22 3 4 70:22 69 2. Plzeň 29 20 5 4 43:27 65 3. Sparta 29 16 6 7 49:27 54 4. Jablonec 29 14 6 9 49:26 48 5. Ostrava 29 13 6 10 38:32 45 6. Liberec 29 11 9 9 32:26 42 7. Olomouc 29 12 4 13 36:41 40 8. Ml. Boleslav 29 10 9 10 49:44 39 9. Zlín 29 12 3 14 32:37 39 10. Teplice 29 10 5 14 32:42 35 11. Opava 29 9 6 14 39:46 33 12. Bohemians 1905 29 8 9 12 28:36 33 13. Slovácko 29 10 3 16 31:44 33 14. Příbram 29 8 6 15 33:63 30 15. Karviná 29 7 5 17 37:52 26 16. Dukla Praha 29 5 5 19 25:58 20

Fortuna liga | 30. kolo 28.4. 1.FC Slovácko - Bohemians Praha 1905 28.4. FK Teplice - 1.FK Příbram 28.4. FK Jablonec - FC Baník Ostrava 28.4. FC Viktoria Plzeň - FK Dukla Praha 28.4. MFK Karviná - FC Slovan Liberec 28.4. SFC Opava - AC Sparta Praha 28.4. SK Slavia Praha - SK Sigma Olomouc 28.4. FK Mladá Boleslav - FC Fastav Zlín