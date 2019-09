„Chtěli naše dresy, tak jsme jim je dali.“ Sparťané měli po porážce v Plzni další důvod k nespokojenosti

Nezvládli derby se Slavií a kvůli další individuální chybě prohráli i další ligový duel v Plzni, tentokrát 0:1. Fotbalisté Sparty si v 11. kole připsali už pátou porážku v sezoně a v tabulce jsou až na osmém místě. Fanouškům pražského klubu už začíná docházet trpělivost. Plzeň 7:36 30. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní fotbalisté Sparty po porážce na hřišti Plzně | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Fanoušci byli samozřejmě naštvaní a požádali nás, abychom jim odevzdali dresy. Takže jsme vysvlékli dresy a dali jsme jim je, to je vše,“ popisoval Radiožurnálu záložník Sparty Michal Trávník pozápasovou situaci u sektoru hostujících fanoušků.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sparťanští fanoušci mají po prohře v Plzni další důvod k nespokojenosti. Více v příspěvku Tomáše Petra

„Nebyl jsem tomu účasten, až pak jsem viděl, že hráči byli bez dresů. Kotel si žádal moji košili, ale nevím, jestli to nějakým způsobem pomůže tomu, abychom zvedli naši výkonnost,“ uvedl trenér fotbalové Sparty Václav Jílek.

Pražané znovu ztratili body kvůli individuální chybě. V Plzni na jediný gól zápasu nahrál domácímu Michaelu Krmenčíkovi obránce Sparty David Lischka.

„Chybujeme často a bohužel se to stává v zápase skoro každému, ty chyby tam jsou,“ litoval sparťanský kapitán Martin Frýdek.

Sparťané v aktuální sezóně zápas co zápas doplácí na zaváhání jednotlivců. Mění se pouze jména hráčů, kteří chybují.

„Říkáme si to před každým zápasem. Je to obrovsky složité, když víme, že se víceméně porážíme sami. Je to frustrující,“ přiznal Michal Trávník. Recept, jak se vyvarovat individuálních chyb, zatím trenér Václav Jílek nemá.

„Asi bychom museli mít hráče na joysticku a v dané chvíli reagovat za ně. Ne, takhle to není, ti hráči jsou ve Spartě, protože mají určitou sportovní kvalitu. Nenacházíme se v tuhle chvíli v takovém rozpoložení, aby si všichni hráči dostatečně věřili, a pak je to vidět i na hřišti,“ dodal Jílek.

Po porážce v Plzni klesla Sparta v tabulce na osmé místo a na vedoucí Slavii už ztrácí 15 bodů.