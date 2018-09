‚Tohle byla konečně Sparta, která nebrečela a byla tvrdá.‘ Souboj Baníku a Sparty nabídl velkou bitvu

Slovem bitva charakterizoval tradičně vypjaté utkání mezi Baníkem a Spartou záložník domácích Robert Hrubý, jinak odchovanec Slavie Praha. Takže zápasy proti Spartě prožívá dvojnásobně nahecovaně.

„Přesně jsme viděli, jak budou hráči vyhecovaní, což je tady normální. Hlavně jsem rád, jak jsme na to reagovali, že jsme byli trpěliví, takže jsme byli odměněni, a že jsme se jim vyrovnali, co se týká nasazení,“ říkal po zápase vítězný trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

Sparta nakonec vyhrála gólem Benjamina Tetteha 1:0. Ščasného protějšek kvitoval, že soupeř se nasazení a tvrdosti Baníku přizpůsobil.

„Tohle byla konečně Sparta, která za stavu 0:0 nebrečela a byla tvrdá. Schytali hodně ran, ale i rozdali. Byl to takový mužský fotbal,“ těšilo trenéra Bohumila Páníka, který podobný styl vyznává v každém utkání.

„Nikdy to nemůžete na tréninku nasimulovat přesně. Hráče, co se nám vrátili z reprezentace, jsme na tento zápas celou dobu připravovali. Hodně jich asi mělo v paměti utkání, co jsme tu odehráli na jaře, takže v nich byla taková zdravá ctižádost,“ připomíná Ščasný jarní souboj, který vyhrál ostravský celek.

„Věřili jsme si. Věděli jsme, že to nebude takový zápas jako na jaře. Věděli jsme, že to bude nejspíš o jednom gólu, který bohužel dali oni. Taky jsme měli nějaké šance, které jsme nevyužili,“ litoval Baroš první domácí ztráty v sezoně.