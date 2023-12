Šel jsem trochu na hranu, přiznal Holeš po návratu na hřiště. Podle trenéra byl klíčovým hráčem utkání

Fotbalisté Slavie v posledním domácím ligovém zápase v podzimní části vyhráli 2:0 nad Mladou Boleslaví. Po bezgólovém prvním poločase to už po osmi minutách v druhé části bylo 2:0 pro Slavii. Úvodní a rozhodující branku vstřelil Tomáš Holeš. Praha 7:58 11. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Holeš slaví branku do sítě Mladé Boleslavi | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Fotbalisté Slavie se po vítězství nad Mladou Boleslaví v lize drží v odstupu pěti bodů za vedoucí Spartou. V záloze mají navíc odložený zápas se Zlínem.

Na tom, že jsou Slávisté stále v kontaktu s čelem ligy, má obrovský podíl Tomáš Holeš, který ale málem do utkání s Mladou Boleslaví vůbec nenastoupil.

„Šel jsem trochu na hranu, protože mi doktoři doporučili, aby šel jen na lavičku, takže jsem to risknul a začal jsem to ke konci trochu cítit. Asi to ještě nebylo úplně doléčené, ale vydrželo to,“ říká Tomáš Holeš, který si utkáním s Mladou Boleslaví připsal 100. ligový start v dresu Slavie.

„Pro nás ta vzpruha Tomáše byla hodně důležitá a tím, že dal ten gól. On už mi o poločase říkal, že ten zápas určitě nedohraje. Tomáš je pro nás nesmírně důležitý hráč a i po té absenci ukázal, že odehrál zápas na vysoké úrovni,“ dodává na adresu Holeše jeho trenér Jindřich Trpišovský.

O chvíli později na branku kapitána Slavie navázal Jurečka, který se prosadil z penalty a Mladá Boleslav tak opět doplatila na špatný vstup do druhého poločasu.

Tribuna sever

Už v posledním ligovém utkání Středočechů s Plzní totiž zápas rozhodla branka Šulce, která padla šest minut po přestávce. Tentokrát rozhodující gól slávisty Holeše přišel jen čtyři minuty po změně stran.

„Všichni víte, že Slavie má svoji tribunu, své výborné fanoušky a tam je strašně silná. Bohužel jsme to nezvládli,“ zmiňoval trenér Marek Kulič výhodu toho, že Slavia hrála druhý poločas na branku, která je je před hlavní tribunou, kde je jádro slávistických fanoušků. Jeho slova potvrdil i Matouš Trmal.

„O poločase jsme si říkali, že jsou pod tribunou sever a že je těžké tam hrát a hlavně ať chytíme začátek a to se bohužel nepovedlo.“

A 2:0 také utkání skončilo. Druhá Slavia tak díky výhře stáhla náskok vedoucí Sparty na 5 bodů, navíc má jeden zápas oproti lídrovi tabulky k dobru. To Mladá Boleslav je po třetí ligové prohře v řadě na sedmé pozici.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 11. 12. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 18 15 2 1 45:12 47 2. Slavia 17 13 3 1 32:11 42 3. Plzeň 17 10 2 5 42:24 32 4. Slovácko 18 9 5 4 26:19 32 5. Olomouc 17 8 4 5 27:20 28 6. Ostrava 17 8 3 6 25:17 27 7. Mladá Boleslav 17 8 2 7 33:30 26 8. Liberec 17 6 6 5 28:27 24 9. Bohemians 1905 17 6 3 8 15:24 21 10. Teplice 17 5 5 7 15:18 20 11. Jablonec 18 4 7 7 18:26 19 12. Hr. Králové 17 4 5 8 19:26 17 13. Karviná 16 4 1 11 18:29 13 14. Pardubice 17 3 4 10 13:25 13 15. Zlín 17 2 5 10 18:42 11 16. Č. Budějovice 17 3 1 13 15:39 10