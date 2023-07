Teplice z těžkého losu vydolovaly dvě výhry a jsou třetí. ‚Je to milé překvapení,‘ říká Trubač

Fotbalisté Teplic patří v úvodu ligoveho ročníku k nejpříjemnějším překvapením. Po výhře nad Plzní porazili v Ďolíčku Bohemians 2:1 a v tabulce jsou třetí. Loni přitom o záchranu bojovaly do posledních kol a v úvodních zápasech letošní sezony hrál proti třetímu a čtvrtému týmu minulého ročníku. Praha 8:10 31. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavící fotbalisté Teplic | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

V posledních letech to se svým klubem neměli zrovna lehké, jejich tým hrál v lize často o záchranu, a zlepšení nepřicházelo ani s novými trenéry.

Ted ale fanoušci teplických fotbalistu mají důvod k radosti, podobný vstup do sezony Severočeši naposledy předvedli před 16 lety. Tehdy parta kolem Pavla Verbíře či Martina Fenina dokonce ztratila body až v šestém ligovém kole.

„Nejsem nějaký historik, ale je to krásné, vstup se nám povedl. Víme ale, kde ještě máme problémy, je to dlouhá cesta, na kterou jsme se rozhodli jít. Je to zážitek pro kluky i pro fanoušky, kteří přišli v opravdu krásném počtu,“ říká trenér a hlavní strůjce vzestupu Teplic Zdenko Frťala.

Slovenský kouč převzal A-tým Severočechu v březnu po odvolaném Jiřím Jarošíkovi a tradiční klub brzy vyvedl z krize. Z 15 ligových duelu pod Frťalovým vedením Teplice prohrály jen třikrát.

„Hodně si zakládám na vzájemné komunikaci, abych věděl, co hráče trápí po sportovní i osobní stránce. Vzájemná důvěra mezi všemi zaměstnanci klubu je pro mě priorita. Když máte hráče, kteří nejsou klubu oddaní, mohou to být sebelepší fotbalisté, ale rozhoduje týmový výkon. To je pro mě zásadní,“ říká.

V teplické brance valí nestárnoucí Tomáš Grigar, obrana našla lídra ve dvacetiletém Štěpánu Chaloupkovi a v útoku svou rychlosti hrozí Senegalec Abdallah Gning. Motorem zálohy je zase kapitán Daniel Trubač, který se po utkání s Plzni gólově prosadil i v Dolíčku.

Trubač nadvakrát překonal Reichla a poslal Teplice do vedení⚽️

„Myslím si, že už závěr minulého ročníku jsme měli dobrý, zvedali jsme se jako tým a teď jsme to na začátku sezony jenom potvrdili. Máme ale těžký los a jsme rádi, co jsme z toho zatím vytěžili. Je to pro nás milé překvapení,“ říká Trubač.

„Jsem hlavně rád, že jsme se s Teplicemi dohodli na nové smlouvě. Dalo mi to takovou jistotu a šel jsem do zápasu s čistou hlavou. Jestli mi to pomohlo, tak jedině dobře,“ přiznal čerstvě šestadvacetiletý hráč.

„Mluvil jsem s ním v pátek, když se mi moc nelíbil jeho přístup v tréninku. Říkal, že už je takový unavený, což je už určitá indicie, kterou musíte vyhodnotit. Už dal ale druhý gól, tak kéž by v tom pokračoval. Jeho kreativita je nadstandardní a už je na čase, aby svůj potenciál uplatnil,“ doplnil jeho trenér Zdenko Frťala.

V dalším ligovém kole fotbalisté Teplic na domácím stadionu nastoupí proti Jablonci.