Viktoria Plzeň si může zajistit přezimování na první příčce, čelit bude Brnu a jeho střelci Řezníčkovi

Fotbalisté Plzně po víkendové prohře s pražskou Spartou ztratili komfortní náskok v čele ligové tabulky. Pokud ale zvládnou středeční dohrávku 4. kola, stráví zimní přestávku s jistotou na první příčce. Pozor si přitom budou muset dát zejména na nejlepšího ligového střelce - desetigóloveho Jakuba Řezníčka. Plzeň 8:26 9. listopadu 2022

„Brno mě bralo kvůli tomu, že umím dávat góly. Gólových útočníků moc v lize není a zatím to tady funguje, jak má. I kdyby ale skóroval i někdo jiný a vyhráli jsme, budu za to rád,“ říkal útočník Jakub Řezníček před dvěma týdny po hattricku do sítě Pardubic.

Devět ze svých deseti gólů přitom nastřílel na hřištích soupeřů, i proto musí být v dohrávce 4. kola obrana plzeňské Viktorie na pozoru.

„Je jednoznačně tahounem mužstva. 10 gólů ze 14 zápasů není úplně náhoda. Střelec byl vždy, prokazuje to i v Brně a bude pro nás velkým nebezpečím,“ upozorňuje Radiožurnál asistent trenéra Viktorie Pavel Horváth na střeleckou formu už čtyřiatřicetiletého Řezníčka, který v minulosti oblékal také plzeňský dres.

⚽️ Kuba Řezníček svým parádním lobem potvrdil nedělní výhru - a kromě toho také přepisoval statistiky



✅ Desátý letošní gól

✅ První gól v domácím utkání

✅ Pátý gól po přihrávce Michala Ševčíka

✅ Třicátý gól ve @fortunaligacz v barvách Zbrojovky



Kubo, ať to střílí dál! pic.twitter.com/AbDiM9BwFg — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) November 1, 2022

Pokud by Zbrojovka na západě Čech zvítězila, dotáhne se bodově na čtvrtý Hradec Králové.

„Vyšel jim start a hrají v pohodě. Je na nich vidět, že si věří. Mají tam jak zkušené hráče, jako je právě Řezníček, tak i mladé kluky, kteří ligu hrát začínají. Hrají moc dobře,“ chválil soupeře Horváth.

Plzeň bude mít k dispozici i útočníka Tomáše Chorého, kterého rozhodčí chybně nevyloučili v sobotním duelu se Spartou. I tak ale Viktoria postrádá některé zraněné hráče a navíc na tým, jak se zdá, doléhá únava z náročného podzimního programu.

„Nikdo žádné velké zranění po zápase se Spartou nemá, ale ta únava a oděrky se shromažďují tak, že pomalu vyhlížíme konec podzimní části. Samozřejmě ale víme, že tyto dva zápasy, co nás čekají, budou hrozně důležité, chceme na ně být připravení,“ říká Horváth.

Přestože Viktoria po 35 zápasech přišla o ligovou neporazitelnost a zmenšil se i odstup jejich pronásledovatelů v ligové tabulce. Přesto stačí jedna výhra a Západočeši zůstanou na prvním místě až do konce ledna, kdy se ligová soutěž opět rozjede.

„Bez ohledu na tyto dva zápasy musíme poslední rok i půlrok hodnotit kladně. Teď se ale soustředíme hlavně na to, abychom zvládli domácí utkání,“ hlásí Horváth.

Souboj Plzně se Zbrojovkou začne v 17.00 a přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport.