Nový ročník fotbalové ligy zahájí duel Plzně na Dukle. Loňské zápasy skončily pro Viktorii dohromady 9:1

Fotbalisté pražské Dukly mají před sezonou jasný cíl, hrát v klidném středu tabulky. Jenže hned v prvním ligovém kole je čeká souboj s mistrovskou Plzní, se kterou Dukla prohrála posledních pět vzájemných zápasů. Plzeň začíná sezonu naopak s těmi největšími cíli. Chtějí obhájit titul a ukázat se v Lize mistrů. Praha 15:50 20. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záběr z loňského zápasu mezi Duklou a Plzní | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Stejně jako loni i letos začíná Dukla sezonu zápasem s Plzní. Tentokrát ale ne na západě Čech, ale doma na Julisce.

Achillova pata nového ligového systému: evropské poháry může fotbalistům přiblížit porážka Číst článek

„Je to los, je to shoda náhod. Myslím, že s Plzní je dobré začít takhle brzo, kdy tak nějak nikdo neví, co od toho očekávat. Je to lepší než třeba v šestém kole, kdy bude Plzeň rozjetá,“ snaží se Marek Hanousek hledat pozitiva na tom, že Dukla narazí na obhájce titulu už v prvním kole.

„Já hlavně chci, abychom předvedli dobrý výkon. Jestli to bude horor, nebo thriller? Hlavně abychom uhráli přijatelný výsledek pro nás. Když sebereme nějaké body, tak to bude super,“ bojí se nový trenér Dukly Pavel Drsek odhadovat, jak bude vypadat páteční zápas.

Klub z Julisky zve diváky na utkání pomocí plakátů, které připomínají filmové plakáty. Z tohohle pohledu by oba zápasy s Viktorií v minulém ligovém ročníku patřily do kategorie hororů. Dukla totiž prohrála v Plzni 0:4 a doma 1:5.

„Když dostanete za dva zápasy devět gólů, tak je těžké ty zápasy vyhrát nebo i bodovat. Základ je dobrá defenzíva, ale jen se probránit k vítězství nejde. Nechceme ustupovat od filosofie, že jsme fotbalový tým a chceme hrát kombinačně,“ říká záložník Marek Hanousek.

Stop simulantům? Od nové sezony přibude zápasů pod dohledem videorozhodčího Číst článek

Plzeň opět cílí na titul

Naopak v táboře Plzeňských se bude řešit obhajoba mistrovského titulu.

„Sparta a Slavie mají vždy ty nejvyšší ambice, jejich fanoušci by nebyli moc nadšení, kdyby někdo říkal, že jim stačí umístění uprostřed tabulky. I my se ale nechceme nechat z trůnu sesadit a hrát pěkný fotbal,“ říká trenér Plzně Pavel Vrba.

Na předčasné soudy, jak by mohla sezona vypadat, a kdo je hlavním favoritem, je prý podle kouče Vrby hodně brzy. „Hodnotil bych až třeba po desátém kole, po přípravě to nemá cenu,“ chce si počkat trenér Pavel Vrba.

Fotbalová liga začne pro Duklu a Plzeň v pátek v 18.30, kdy Pražané na Julisce přivítají loňské mistry.

Fortuna liga | 1. kolo 20.7. FK Dukla Praha - FC Viktoria Plzeň 21.7. 1.FK Příbram - FK Teplice 21.7. FC Slovan Liberec - MFK Karviná 21.7. FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 21.7. AC Sparta Praha - SFC Opava 22.7. Bohemians Praha 1905 - 1.FC Slovácko 22.7. SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha 23.7. FC Baník Ostrava - FK Jablonec

Loňská tabulka HET ligy:

HET liga (PLATNÉ K 20. 7. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 30 20 6 4 55:23 66 2. Slavia 30 17 8 5 50:19 59 3. Jablonec 30 16 8 6 49:27 56 4. Olomouc 30 15 10 5 41:22 55 5. Sparta 30 14 11 5 43:25 53 6. Liberec 30 13 7 10 37:35 46 7. Bohemians 1905 30 9 11 10 30:29 38 8. Teplice 30 8 10 12 32:40 34 9. Ml. Boleslav 30 9 7 14 31:43 34 10. Zlín 30 8 9 13 31:48 33 11. Dukla Praha 30 9 5 16 32:55 32 12. Ostrava 30 7 10 13 36:43 31 13. Slovácko 30 6 13 11 23:32 31 14. Karviná 30 7 9 14 32:40 30 15. Jihlava 30 8 6 16 30:48 30 16. Brno 30 6 6 18 20:43 24