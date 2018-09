Když nemáme správnou techniku, tak se na to vykašleme, kritizoval Vrba po zápase s Opavou video

Fotbalisté Plzně porazili Opavu 1:0 a minimálně na několik hodin se vrátili do čela ligové tabulky. V utkání 8. kola Fortuna ligy ale hrálo hlavní roli video. To napovědělo sudímu Berkovi, aby v 87. minutě nařídil ve prospěch Plzně penaltu. kterou proměnil Hrošovský. Lodivod obhájců titulu Pavel Vrba se přesto na videotechniku zlobil, jeho tým totiž mohl a měl jít do vedení už dříve. Plzeň 12:01 16. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňští fotbalisté po výhře nad Opavou | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Televize to ukáže tak, že je to jasně vidět. Nějaká technika, která to neukáže, tak nemá smysl, aby tu vůbec byla,“ zlobil se po utkání s Opavou plzeňský kouč Pavel Vrba.

Vrba narážel na situaci, kdy ani zkoumání videozáznamů sudím Berkou nerozluštilo správně gólovou situaci ze 73. minuty. Při té dostal míč za záda opavského Šroma Krmenčík, ale branka pro domnělý ofsajd neplatila.

„Buď změňme techniku, která bude prokazovat věci, které jsou jasné a u kterých všichni budou vědět, že to tak je. Když tu techniku nemáme, tak se na to vykašleme. Nemá to význam,“ myslí si západočeský trenér.

Pavel Vrba vedl Viktorii ve dvoustém ligovém duelu. Naopak jeho protějšek Ivan Kopecký prožil na lavičce slezského celku debut. A ten měl přes statečný výkon jeho svěřenců hořkou tečku. Ruku Zapalače přitom téměř nikdo nepostřehl a video se zkoumalo znovu.

„Byl jsem zpocený pěkně. Je to pocit, kdy cítí bezmoc. Nikdo to prakticky neviděl,“ posteskl si opavský kouč Ivan Kopecký.

Hlavním plzeňským aktérem penaltové situace byl kapitán Patrik Hrošovský, po jehož centru se míč odrazil od ruky Petra Zapalače, a pak sám penaltu proměnil.

„Věřil jsem tomu. Šel jsem s ním do souboje, měl jsem to na dlouhou nohu, takže jsem to úplně neviděla, ale zdálo se mi, že se mu tu odrazilo od ruky,“ popsal situaci ze svého pohledu slovenský záložník Patrik Hrošovský.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 16. 9. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 8 7 0 1 14:6 21 2. Zlín 8 6 1 1 15:5 19 3. Slavia 7 6 0 1 18:3 18 4. Sparta 7 5 2 0 14:4 17 5. Ostrava 7 5 1 1 12:3 16 6. Příbram 8 3 2 3 13:14 11 7. Bohemians 1905 8 3 2 3 10:11 11 8. Jablonec 7 3 1 3 11:7 10 9. Liberec 7 2 4 1 8:6 10 10. Slovácko 7 3 0 4 9:12 9 11. Ml. Boleslav 7 2 1 4 14:19 7 12. Teplice 7 1 3 3 9:14 6 13. Karviná 7 2 0 5 9:16 6 14. Opava 8 1 1 6 7:18 4 15. Olomouc 8 1 0 7 8:18 3 16. Dukla Praha 7 0 0 7 4:19 0