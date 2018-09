‚Určitě je to znepokojující signál, je to práce celého týmu.‘ Fotbalová Plzeň propadla proti Jablonci

„Jablonec hrál dobře. Byl přesnější, byl důraznější ve velkém vápně. Taky jsme v něm měli nějaké akce, ale bohužel jsme v nich nebyli tak razantní a přesní jako soupeř. Je to spravedlivý výsledek,“ pustil se do hodnocení z pohledu Plzně nevydařeného zápasu trenér Viktorie Pavel Vrba.

Moc do řeči mu v útrobách jabloneckého stadionu nebylo. Odpovídal stručně. Nechtěl ani hodnotit jednotlivé hráče. Rozebral ale situace, po kterých obhájce titulu inkasoval.

„Ty góly většinou padly po našich nedůrazech, po ztrátě míče. Obviňovat z toho někoho určitě budu, ale nemyslím si, že to bude jenom Matuš Kozáčik,“ popisoval Vrba.

„Bylo to zlé. Byli jsme všude pozdě, roztažení. Všechny odražené balóny pak zůstávali jim a z toho se pak dostávali do šancí. Taky když jsme se snažili zlepšit, tak jsme se pak málo dostávali do útoku a do velkých šancí,“ pokoušel se popsat příčiny plzeňského neúspěchu záložník Patrik Hrošovský.

Plzeňské fotbalisty v desátém ligovém kole čeká duel se Spartou. Výsledek z Jablonce jim v žádném případě na klidu nepřidá. Už jen proto, že Viktoria venku prohrála podruhé v řadě.

V obou duelech nedala gól, navíc jich sedm inkasovala. Na vedoucí Slavii Západočeši ztrácí tři a na druhou Spartu dva body.

„Určitě je to znepokojující signál. Je to práce asi celého týmu,“ uzavřel Vrba ohlédnutí za zápasem na severu Čech.

Fortuna liga | 10. kolo 30.9. Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná 30.9. 1.FK Příbram - FK Mladá Boleslav 30.9. FC Baník Ostrava - SK Slavia Praha 30.9. FK Dukla Praha - FC Fastav Zlín 30.9. FC Slovan Liberec - SK Sigma Olomouc 30.9. FC Viktoria Plzeň - AC Sparta Praha 30.9. FK Teplice - FK Jablonec 30.9. 1.FC Slovácko - SFC Opava

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 25. 9. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 9 8 0 1 22:4 24 2. Sparta 9 7 2 0 19:5 23 3. Plzeň 9 7 0 2 14:9 21 4. Zlín 9 6 1 2 16:7 19 5. Ostrava 9 6 1 2 14:5 19 6. Jablonec 9 4 1 4 14:10 13 7. Ml. Boleslav 9 4 1 4 22:20 13 8. Bohemians 1905 9 3 2 4 10:12 11 9. Příbram 9 3 2 4 14:18 11 10. Liberec 9 2 4 3 9:12 10 11. Karviná 9 3 0 6 14:19 9 12. Teplice 9 2 3 4 11:17 9 13. Slovácko 9 3 0 6 11:20 9 14. Opava 9 2 1 6 9:18 7 15. Olomouc 9 2 0 7 9:18 6 16. Dukla Praha 9 1 0 8 6:20 3