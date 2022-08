Podpora i pískání, rychlá obsluha a vyklopený vozík. Takový byl výjezd do sektoru hostí v Teplicích

Podporují věrně svůj klub, dávají tomu spoustu svého času i peněz, cestují spoustu kilometrů, vytvářejí atmosféru na stadionech. Přesto často bývají označováni za potížisty, před kterými je potřeba se mít na pozoru. Jak moc jsou fotbaloví fanoušci nebezpeční a jaké prostředí je při sledování zápasů na cizích hřištích čeká budeme zjišťovat v novém seriálu Radiožurnálu. První díl nás zavede do Teplic. Teplice 14:07 1. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stadion v Teplicích | Foto: Jaroslav Plašil | Zdroj: Český rozhlas

Vstupenka za 170 korun vypadá spíš jako zkrácená účtenka od nákupu, ale turnikety s ní projdete bez problémů. Osobní prohlídka u vchodu není nijak nepříjemná, jenom osahání kapes, které jsou kvůli peněžence a telefonu trochu vypouklejší.

Teplický stadion je jedním z největších a nejznámějších v lize. Vždyť hostil i řadu slavných reprezentačních zápasů hlavně v éře kouče Karla Brücknera. Vejde se na něj přes 18 tisíc lidí.

Sektor hostí je v samém rohu podélné tribuny z jedné strany ohraničený silnými kovovými mřížemi s kuželovými ostny. Před fanoušky je síť, která má zabraňovat tomu, aby diváci házeli předměty na trávník. Je zelená, což asi není ideální, ale vidět přes ni je, a plzeňští fanoušci ji využívají i k tomu, aby na ni pověsili vlajky. Nejlépe je vidět ze středních pater tribuny, v těch vrchních vám ve výhledu překážejí silné ocelové sloupy, ale to je běžný stavební prvek starších stadionů.

Samostatnou kapitolou jsou toalety. Muži mají dva vchody bez dveří, přičemž u jednoho není na pohled jasné komu patří, protože cedulka leží na zemi. Vstupní dveře v obou případech chybí. Na malou se chodí do žlábků, což je praktické. Je to i na moderních stadionech v zahraničí, na velkou do jedné kabinky.

Vrbovi návrat na lavičku Ostravy nevyšel, v úvodním kole podlehla Olomouci. Plzeň remizovala v Teplicích Číst článek

Už před zápasem je cítit silný zápach, připomíná mi to některé záchody z vysokoškolského období z devadesátých let nebo z chmelových brigád. Je zřejmé, že jakákoli zastávka na cestě domů třeba u benzinové stanice bude příjemnější. Ženy mají svůj speciální vchod, který sousedí se zavřeným pevným stánkem s občerstvením.

Pro jídlo a pití chodí fanoušci v sektoru pro hosty do mobilního stánku. Na betonovém ochozu jsou složené stoly se zařízením pro čepováním piva. Obsluha je bezproblémová, čtyři lidé, velmi dobrá nabídka uzenin. Při současném počtu lidí si stihnete dojít pro pivo, limonádu či klobásu za poločasovou přestávku, ale pokud by byl sektor plný, přišli byste ve frontě zřejmě o část zápasu.

Na první venkovní utkání ligového mistra dorazilo podle rychlého počtu nebo spíš odhadu asi 250 až 300 lidí. Jeden společný autobus, další příznivci dorazili individuálně. Fandění bylo jednoduché a organizované, jenom hlasivky, dlaně a klubové symboly. K vidění nebyla pyrotechnika a ani choreo.

Pískání i sympatická gesta

Zaujaly mě tři detaily, nejdříve okamžitá podpora gólmana Staňka po úvodním laciném gólu a následně nejprve pískání a potom i bučení na teplického útočníka Abdallaha Gninga. Šlo o reakci na opakované polehávání na trávníku kvůli zdravotnímu problému, ošetření a následné okamžité zapojení do hry bez viditelných potíží.

Ještě mi přišlo sympatické, že si kotelníci po zápase plácali s dalšími návštěvníky. Bylo mezi nimi dost dětí, důchodců, velké zastoupení měly i ženy. Odhadoval bych to tak na čtvrtinu až pětinu výjezdu.

Na závěr spíš jeden úsměvný incident, když si dva fanoušci vypůjčili u stánku nákupní košík a chvíli se na něm po ochozu vozili, než se vyklopili. Dokonce se za svou taškařici omluvili. Ochranka zůstala v klidu stejně jako policie. Hned po děkovačce mohli fanoušci opustit svůj sektor, což na venkovních zápasech nebývá úplně obvyklé. Často se stává, že fanoušci hostí čekají na svých místech i několik desítek minut po utkání.

Zřejmě pohodový výjezd, a v tomto případě i sportovní zážitek.