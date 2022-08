Slavia si v Brně došla pro hladkou výhru 4:0 a dostala se do vedení Fotuna ligy

Fotbalisté Slavie zvítězili v pátém kole první ligy na hřišti nováčka z Brna hladce 4:0. Pražané vyhráli v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou a o dva body vedou neúplnou tabulku. Zbrojovka poprvé v ligové sezoně nebodovala a klesla na osmé místo, k dobru má však odložený duel na půdě obhájce titulu z Plzně. Brno 20:55 28. 8. 2022 (Aktualizováno: 22:30 28. 8. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Douděra slaví gól na 2:0 | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Slávisté rozhodli už v prvním poločase, kdy vstřelili tři branky v rozmezí 19. až 36. minuty. Nejprve se prosadil kapitán Stanislav Tecl, který poté asistoval u trefy Davida Douděry. Poté si dal vlastní gól domácí záložník Jiří Texl. Hosté od 57. minuty dohrávali bez vyloučeného stopera Aihama Ousoua, přesto ještě skóroval Christ Tiéhi.

„Věděli jsme, že v kombinaci se čtvrtkem a tím, že Brno vypadalo herně dobře, mělo hodně bodů, plus tady bylo vyprodáno, nás čeká náročný zápas. Jsme samozřejmě spokojeni, že jsme to zvládli vítězně a po dobrém výkonu,“ řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci.

Vršovický celek vstupoval do utkání po čtvrtečním postupu do skupiny Evropské konferenční ligy přes Raków Čenstochová. Trenér Trpišovský udělal oproti domácí odvetě s polským týmem šest změn v základní sestavě. Brno kvůli odkladu duelu v Plzni odehrálo první ligové utkání od 13. srpna.

Po svižném úvodu a možnostech na obou stranách udeřili v 19. minutě hosté. Oscar se z úhlu ještě neprosadil, ale Tecl po nepříliš jistém zákroku brankáře Berkovce nadvakrát už ano. Jednatřicetiletý útočník vstřelil čtvrtý gól v probíhajícím ročníku nejvyšší soutěže, v minulém kole se hattrickem podílel na vítězství 7:0 nad Pardubicemi.

Za dalších osm minut Slavia zvýšila. Tecl nacentroval zprava do vápna a Douděra se hlavičkou nemýlil. Také on se v lize trefil podruhé za sebou. Snížit mohl z dálky Granečný, ale jeho střela skončila vedle. Místo toho se radovali opět Pražané. Oscar chtěl ve 36. minutě vyřešit brejk přihrávkou na Olayinku, do níž se však vložil Texl, který nedal vlastnímu brankáři Berkovcovi šanci.

„Bylo pro nás strašně důležité do zápasu dobře vstoupit, protože většinou po Evropě prvních 20 minut je hodně složitých. Dnes jsme to celkem zvládli. Ze tří šancí jsme dali tři góly a ty nám hrozně pomohly,“ prohlásil Tecl.

V 55. minutě Ousou v běžeckém souboji v rohu hřiště strčil do střídajícího Alliho a od sudího Klímy inkasoval žlutou kartu. Po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů však arbitr svůj původní verdikt změnil a i přes rozhořčení slávistických hráčů švédského stopera vyloučil.

„Překvapilo mě to hodně a ještě o to víc, když jsem to teď viděl. Musím počkat, co řekne komise rozhodčích. Za mě je to škoda, protože rozhodčí pískal dobře a takhle mu VAR do toho vstoupil touhle věcí. Je to trošku kaňka, hráč teď bude potrestaný,“ uvedl Trpišovský.

Zbrojovka sice ve druhé půli přidala na aktivitě, ale vyloženou příležitost si nevypracovala, přestože ji dopředu hnal vyprodaný stadion a více než 10 tisíc diváků. Navzdory více než půlhodinové přesilovce domácí v 75. minutě ještě jednou inkasovali. Střídající Schranz nahrál do šestnáctky a Tiéhi tvrdou ranou pod břevno stanovil konečný výsledek. Čtyřiadvacetiletý záložník vstřelil premiérový gól v české lize.

Slavia dala v této sezoně nejvyšší soutěže už 18 branek a má suverénně nejlepší útok. Pražané v lize s Brnem poosmé za sebou neprohráli.í

Liberec si odváží cennou výhru ze Slovácka

Fotbalisté Liberce v 5. ligovém kole nečekaně zvítězili na hřišti Slovácka 2:1 a připravili mu první porážku v této sezoně nejvyšší soutěže. Hosté rozhodli na přelomu poločasů. Nejprve ve 45. minutě otevřel skóre Theodor Gebre Selassie, vzápětí byl vyloučen domácí Vlastimil Daníček a pět minut po změně stran zvýšil v přesilovce Mick van Buren, který s pěti góly vede tabulku střelců. Za oslabené Slovácko snížil z penalty střídající Ondřej Mihálik.

Olomouc počtvrté za sebou prohrála

Fotbalisté Olomouce v pátém kole první ligy podlehli v dlouhém oslabení Hradci Králové 0:1 a počtvrté za sebou nebodovali. Hanáci hráli v Mladé Boleslavi, kde mají "Votroci" domácí azyl, od 42. minuty bez vyloučeného Lukáše Vraštila. Utkání pak v 53. minutě rozhodl Petr Kodeš. Východočeši poskočili na páté místo neúplné tabulky, Sigma je na 13. pozici jen o skóre před nejhorší trojicí Jablonec, Zlín a Pardubice.

Fotbalová FORTUNA:LIGA - 5. kolo: Zbrojovka Brno - Slavia Praha 0:4 (0:3) Branky: 19. Tecl, 28. Douděra, 36. vlastní Texl, 75. Tiéhi. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Hrabovský - Kocourek (video). ŽK: Hrabina, Endl (oba Brno). ČK: 57. Ousou (Slavia). Diváci: 10.200 (vyprodáno). FC Hradec Králové - Sigma Olomouc 1:0 (0:0) Branka: 53. Kodeš. Rozhodčí: Proske - Kotík, Bureš - Adámková (video). ŽK: Klíma, Smrž, Ryneš, Čech - Poulolo, Zorvan. ČK: 42. Vraštil (Olomouc). Diváci: 1051. 1. FC Slovácko - Slovan Liberec 1:2 (0:1) Branky: 64. Mihálik z pen. - 45. Gebre Selassie, 50. Van Buren. Rozhodčí: Radina - Váňa, Černoevič - Zelinka (video). ŽK: Ljovin, Havlík, Šimko - Varfolomejev, Preisler, Mikula, Frýdek. ČK: 45.+2 Daníček (Slovácko). Diváci: 4332.