Brankářská jednička je zásadní věc a to nejen ve Spartě, říká Lafata před startem nového ročníku ligy

Už v sobotu začíná nový ročník fotbalové ligy. Šestnáct týmů bude bojovat o titul, pět pohárových pozic, ale také o to, aby z posledního místa nesestoupily do druhé ligy nebo se vyhnuly baráži. Třeba bývalý útočník Slavie nebo Brna Petr Švancara si myslí, že o mistrovský pohár budou bojovat hned tři týmy. Praha 20:31 21. července 2023

Radiožurnál Sport oslovil současného trenéra pražské Dukly Petra Radu a bývalé hráče Davida Lafatu, Petra Švancaru a Jana Rajnocha.

„Určitě to bude Sparta, Slavia, Plzeň a přál bych si, aby se přidala i Ostrava. Čekám hodně a vím, pokud to Hradec zvládne, bude mít jejich stadion krásnou atmosféru. S tím, jak Hradec poslední sezony vnímám, tak by se mohl pohybovat taky hodně nahoře,“ říkal Petr Švancara.

Slavia i Sparta ale před sezonou přišly o své důležité hráče. Sparta třeba o brankáře Matěje Kováře, který se vrátil do Manchesteru United, odkud v Praze hostoval. A stále není jasné, jestli se do Sparty vrátí.

„Brankářská jednička je zásadní věc, a to nejen ve Spartě, ale v každém týmu. Když se vrátím k minulé sezoně, tak jeden z rozhodujících faktorů, proč se jim podařilo získat titul, že se jim podařilo přivést Matěje Kováře. Potvrdil své kvality a byl jedním ze základních stavebních kamenů titulu. Sparta musí mít jasnou jedničku a jiného gólmana než Kováře tam nevidím,“ myslí si David Lafata.

Rada má jasno

To zkušený ligový trenér Petr Rada zase glosoval, jestli Slavia zvládne nahradit levého obránce Davida Juráska. Ten odešel do portugalské Benficy Lisabon.

„Vždycky když jsem byl venku a nehrál, tak trenér říkal, že bek se dá nahradit, horší je, když odejde útočník. Jurásek, smekám před ním, je to poctivý a slušný kluk, ale beka byste měl nahradit,“ má jasno Petr Rada.

Ten ve vysílání mluvil mimo jiné také třeba o tom, že čeká úplně jinou sezonu od Baníku Ostrava než v minulém ročníku. V něm skončili ostravští fotbalisté na 12. místě.

„Fandové si to zaslouží za to, co tam vytváří, a za ty chorea, co dělají. Baník čeká na úspěch dlouho a poslední ročníky moc nevycházely. Mají silného majitele, navíc je tam sportovní ředitel Luděk Mikloško, který má rozvahu a byl dlouhou dobu v Anglii, takže má zkušenosti.“

