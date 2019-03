Zákaz vstupu. Jak fotbalové kluby využívají možnost nepustit rizikové fanoušky na stadion?

„Takové osoby nepovažujeme za své fanoušky a podnikneme v rámci dostupných možných opatření všechny kroky k zamezení jejich vstupu na veškerá utkání FC Viktoria Plzeň,“ omlouvalo se vedení úřadujících mistrů české ligy za incidenty, které v sobotu na Letné skončily zraněními poté, co 35letý muž z kotle Plzně hodil dělbuch mezi domácí příznivce.

Zákaz vstupu na stadion může nařídit soud, ale stejnou možnost mají i samotné kluby. Jako pořadatelé soukromých akcí - fotbalových utkání - si mohou rozhodnout, koho na stadion pustí a koho ne. Zakoupením vstupenky totiž návštěvník stadionu souhlasí s tím, že bude respektovat návštěvní řád. Pokud ho poruší, klubu hrozí například pokuta od disciplinární komise a může škodu vymáhat a fanouškovi přístup zamezit.

Server iROZHLAS.cz tak oslovil všechny kluby Fortuna ligy s otázkami, kolik osob hlásících se k jejich klubu má na stadion zamezený přístup, jak to zajišťují a jak komunikují s ostatními kluby v soutěži, aby se jejich „fanoušci“ nemohli dostat ani na venkovní utkání. Na dotazy zareagovala necelá polovina klubů.

„K zákazu vstupu přistupujeme. V posledním roce mimo jiné po domácím utkání se Suboticí v předkole Evropské ligy, počty sdělovat nechceme,“ odepsal šéf komunikace Sparty Ondřej Kasík. Letenský klub po říjnovém zápase předkola Evropské ligy identifikoval 12 osob, které vnikly až na hřiště a zavinily přerušení zápasu.

Sparťanští fanoušci na hrací ploše během zápasu se Suboticí | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

S možností pracují i další fotbalové kluby. „V tuto chvíli máme vydaných přibližně 10 takových zákazů, z toho přibližně pět bylo uděleno v posledním roce,“ sdělil mluvčí Teplic Martin Kovařík. Na stadion v Karviné nesmí podle tamního tiskového mluvčího Adama Januszeka šest osob.

Podle twitteru Jaroslava Tvrdíka sáhla k zákazům vstupu do Edenu i Slavia po výtržnostech, které se odehrály v jejím sektoru při výjezdu a Evropskou ligu do Kodaně, jinde zase spoléhají na spolupráci s policií. Třeba v Jablonci je takových případů podle ředitele komunikace Martina Bergmana přibližně 10 ročně, ale žádný neuplatnil přímo klub.

Existují i kluby, které výtržnosti vlastních fanoušků příliš řešit nemusí. „Vzhledem k tomu, že naše domácí zápasy jsou spíše klidného rázu, prozatím jsme se k takovému opatření nemuseli uchýlit,“ vzkazuje jedno z pozitiv nižších návštěv na Julisce marketingový manažer Dukly David Šrámek.

Jak zajistit dodržování?

S identifikací hříšníků přímo na stadionech pomáhají kromě pořadatelů i kamerové systémy, které musí mít každý stadion. Na Spartě, v Plzni a Karviné mají nejmodernější systém Panomera, který nahrává a permanentně uchovává záznam dění všech míst na tribunách, a proto umožňuje okamžitou zpětnou rekonstrukci dění v ochozech.

Při rozpoznání a potrestání výtržníků pořadatelský kluby úzce spolupracují s policií, i proto se například útočníka z plzeňského sektoru podařilo rychle identifikovat.

Pokud ale fanoušek dostane od klubu zákaz vstupu na stadion, jeho vymáhání je těžké. Když zákaz udělí soud, musí se odsouzený hlásit v době zápasu na policejní služebně či u probační služby, v případě potrestání klubem je to těžší.

„Je těžké někoho identifikovat, protože na pokladnu nemůžeme vyvěsit fotku toho člověka kvůli GDPR, ani ji pořadatelé nesmí mít v kapse. Mohou si fotografie prohlédnout v zázemí, ale tím to končí,“ mrzí ředitele Bohemians 1905 Darka Jakubowicze.

Ligová fotbalová asociace, která sdružuje profesionální fotbalové kluby, připravuje databázi problémových fanoušků, které by kluby sdílely, projekt ale aktuálně ve fázi příprav. Jakubowicz z Bohemians do budoucna vyhlíží řešení s turnikety, které by identifikovaly osoby se zákazem například na základě snímku tváře. Je ale potřeba najít řešení, které by bylo přijatelné pro kluby (pro které by šlo o další náklad) i fanoušky, aby se neúměrně neprotáhly kontroly před vstupem na stadion.

Hostující pořadatelé

Některé kluby tak třeba na své venkovní zápasy vozí vlastní pořadatele, kteří „znají svoje lidi“. Vlastní pořadatelské služba rozšiřuje třeba výpravy Slavie či Teplic.

„Takto vysíláme hlavního pořadatele a s ním 2-3 pořadatele. Hlavní pořadatel má seznam fanoušků se zákazem vstupu s sebou, aby mohl případně upozornit na tyto jedince. Současně je schopen upozornit na rizikové skupiny či skupinky fanoušků,“ vysvětluje Martin Kovařík z Teplic.

Rizikoví jsou ale hlavně násilníci. K použití pyrotechniky dochází na českých stadionech poměrně často, především na utkání týmů s větší fanouškovskou základnou, mnohem méně často je ale použita jako zbraň, jako se to stalo na zápase Sparta – Plzeň.

35letého muže, který ve druhém poločase vhodil dělbuch do sektoru domácích fanoušků, zadržela policie a sdělila mu obvinění z těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, za což mu hrozí až 10 let vězení. Celý sektor Plzně byl před koncem zápasu vyklizen, což bude řešit čtvrteční zasedání disciplinární komise LFA.

