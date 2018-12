Fotbal je hlavně pro diváky, shodují se trenéři Bílek a Rada. Mrazivé počasí ale hodně příznivců odrazuje

Do Vánoc zbývá jen týden a v Česku se ještě hraje fotbalová liga. Ne, to není žádný vtip, ale realita tuzemské nejvyšší soutěže. Ta se totiž kvůli novému formátu hraje nově až do poloviny prosince. Fotbal v zimě ale vadí některým hráčům, trenérům a na promrzlé stadiony netáhne ani diváky. Praha 18:25 17. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání posledního kola podzimní části Fortuna ligy mezi Teplicemi a Zlínem sledovalo pouhých 1500 diváků | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„Pro diváka to není komfortní situace. Fotbal se hraje proto, aby diváci chodili, aby byla kulisa. Bohužel situace je taková, že lidi v takové zimě nejdou ven,“ mrzelo zlínského trenéra Michala Bílka, že na utkání jeho týmu v Teplicích dorazilo do ochozů pouze 1500 diváků. Teplická Stínadla byla přitom co do kapacity hlediště vůbec největším stadionem, na kterém se zápasy posledního podzimního kola hrály. Zaplněný ovšem nebyl ani z desetiny.

Ne všem divákům ale zima na stadionech vadí, jak při víkendovém zápase se Spartou prozradil jeden fanoušek Příbrami. „Já myslím, že to nevadí. Trávník je v dobrém stavu a lidi se zahřejí. Musí se dobře obléct a dát si u stánku třeba čaj,“ řekl Radiožurnálu.

Podobně mluvili při závěrečném utkání podzimu i příznivci plzeňské Viktorie. „Kdyby mi to vadilo, tak bych sem nechodil. Občas se posadím, mám s sebou podložku, aby mi nepřimrzl zadek,“ prozradil svůj recept na zvládnutí zimy fanoušek Plzně.

„Nevadí, ale kdyby se hrálo v teplejších měsících radši třeba dvakrát týdně, tak by to bylo lepší,“ hledal řešení pro hru v příznivější teplotě fanda Západočechů.

Pět kol navíc

Jenže realita je taková, že po změně formátu má česká fotbalová liga o pět kol víc než dřív. Oproti minulým rokům proto podzimní část končí o dva týdny později, zatímco jarní část začne přibližně o týden dřív, než bylo zvykem.

Na hřištích přitom mrazivé počasí na první pohled není příliš znát. Prvoligové kluby mají povinnost mít vyhřívaný trávník, takže hrací plochu i v půlce prosince dokážou k zápasu solidně připravit. Jablonecký trenér Petr Rada se před dnešní dohrávkou se Slavií přesto rozmarů počasí obává.

„Jediné, co vidím je, že pro fotbal, pro diváky to nebude zajímavé, protože v Jablonci, v Liberci hrát 17. prosince, nevím, nevím. Hřiště je v takovém stavu, že nevím, jestli vůbec to má smysl hrát, protože pro lidi to není,“ komentoval hrací termíny Fortuna ligy kouč Petr Rada.

Jestli zápas mezi Jabloncem a Slavií potvrdí pravidlo, že fotbal v zimě letos české fanoušky na stadiony netáhne, bude jasné v pondělí večer.