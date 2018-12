Ligoví fotbalisté mají zkrácenou dovolenou. ‚Je to málo. Nedoléčí se,‘ vadí fotbalistům i trenérům

„Podle mě je to málo. Psychická a fyzická zátěž je obrovská. Za dva týdny hlava moc nevypne, týden možná jo, ale pak už má člověk v hlavě, že zas začíná příprava,“ postěžoval si Radiožurnálu kapitán Slovácka Vlastimil Daníček si po závěrečném podzimním utkání na nezvykle krátké volno.

„Každý to bude míst stejné a musí se s tím poprat, je to tak nastavené,“ věděl Daníček, že s novým formátem nic nezmůže.

Nový formát ligy totiž nabídne více zápasů, podzim se tak prodloužil a jarní část pro změnu začne už 9. února. Tedy zhruba o týden dříve než bylo obvyklé.

„Tři týdny není dostatečně dlouhá doba. Pro mě je vzorem NHL, kde mají náročnou sezonu, ale pak několik měsíců volna a doléčí si šrámy. Jestli má hráč nějaký chronický problém, za tři týdny ho nedoléčí. A pak přijde na první trénink a bude ho mít pořád,“ rozčílil se trenér Bohemians Martin Hašek nad jedním z potenciálních rizik zkrácené dovolené.

Méně individuálních plánů

Pražané se po svátcích poprvé sejdou 7. ledna a třeba hráči Ostravy začnou s přípravou ještě o čtyři dny dříve.

„Zas tam nemáme žádné individuální běhání, tak to bude 14 dní veget. Ne, každý samozřejmě něco udělá, ale podle sebe. Zase je krátká příprava, takže se to kompenzuje,“ vidí pozitiva záložník Baníku Robert Hrubý.

Ze slov ostravského špílmachra vyplývá, že hráči Baníku během zkráceného volna výjimečně nemusí plnit individuální plány. V tom mají oproti Bohemians naopak výhodu, protože klokani si o dovolené budou muset sem tam zaběhat.

„Nedáme hráčům 3 týdny ležení u moře nebo na kanapi. Ať si dva týdny dělají, co chtějí, někdo potřebuje sportovat, někdo se bude dívat na pohádky, ale pak po nich budeme chtít nějakou aerobní práci, aby to pro ně nebyl šok a nespadli do nějakého zranění,“ vysvětluje trenér Bohemians Martin Hašek.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 22. 12. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 19 16 1 2 48:16 49 2. Plzeň 19 14 3 2 29:15 45 3. Ostrava 19 10 4 5 25:15 34 4. Jablonec 19 10 3 6 38:18 33 5. Sparta 19 9 5 5 30:16 32 6. Zlín 19 9 3 7 25:22 30 7. Liberec 19 6 7 6 17:17 25 8. Teplice 19 7 4 8 21:25 25 9. Opava 19 7 2 10 26:30 23 10. Ml. Boleslav 19 6 4 9 36:36 22 11. Slovácko 19 7 0 12 21:31 21 12. Příbram 19 5 5 9 24:43 20 13. Bohemians 1905 19 4 7 8 18:27 19 14. Olomouc 19 5 4 10 17:32 19 15. Karviná 19 4 3 12 24:37 15 16. Dukla Praha 19 4 3 12 15:34 15