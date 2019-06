Fotbalová liga má nového sponzora. Automobilku Seat neodradily ani kauzy ze závěru minulé sezóny

„Věřím, že právě i spolupráce může pozvednout nejenom Fortuna národní ligu - z hlediska naší podpory, z hlediska zviditelnění -, ale i právě z toho obchodního rozměru pro značku Seat a pro naše dealery,“ řekl Radiožurnálu ředitel této značky v České republice Aleš Novák.

Prý je fotbalovým fanouškem, a tak mu neuniklo dění kolem baráže, po níž Jihlava označila zápasy s Karvinou za zmanipulované, a podobně mluvili také někteří hráči druhého neúspěšného týmu Brna po soubojích s Příbramí.

„Děje se toho mnoho nejenom ve fotbale, ale i v jiných odvětvích. Pevně věřím, že i taková negativní zkušenost v rámci fotbalu, co se událo, tak jsou to spíš výjimečné věci a nás to nijak neznepokojilo. Naopak věřím, že český fotbal má potenciál pro to, aby se mohl rozvíjet,“ dodal Novák.

Proč ani občasné aféry sponzory neodrazují, se pokouší vysvětlit taky Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace, která spravuje první a druhou ligu: „Fotbal je tady nejrozšířenější a nejsledovanější sport. S tím samozřejmě souvisí to, že jakékoliv větší i menší kauzy jsou hodně medializované. To je daň za popularitu fotbalu. Na druhou stranu předpokládám, že kdyby se tady předávalo x aut pro nějaký jiný sport, tak si myslím, že by to takový zájem médií nevzbudilo. Takže to jsou prostě dvě strany téže mince.“

Nicméně jak přiznává obchodní a marketingový ředitel ligy Daniel Hajný, potenciální i stávající sponzoři se vedení soutěže na baráž a další kauzy ptali. „Partnerům se snažíme tu situaci vysvětlovat. Snažíme se vysvětlovat, jaký vliv a možnosti situaci ovlivnit má Ligová fotbalová asociace,“ popsal Hajný.

Tedy že rozhodčí - včetně těch, kteří selhali v baráží a dostali za to tresty - vybírá komise rozhodčích, do níž téměř všechny členy dosazuje Fotbalová asociace vedená Martinem Malíkem a Romanem Berbrem. Naproti tomu Ligová fotbalová asociace například rozjela projekt videorozhodčích.