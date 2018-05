'Forza Sean.' Hvězdy AS Řím podpořily zraněného fanouška Liverpoolu a věří v další zázračný obrat

„Po prvním utkání s Barcelonou si všichni mysleli, že jsme blázni, když věříme v postup. My ale máme povinnost se nevzdat,“ řekl na předzápasové tiskové konferenci záložník AS Řím Daniele De Rossi.

Italský tým už ve čtvrtfinále stahoval velký náskok soupeře. V Barceloně prohrál 1:4, ale díky domácí výhře 3:0 postoupil mezi nejlepší čtyři. Stejný výsledek by mu stačil i nyní, z Liverpoolu si před týdnem odvezl porážku 2:5.

„Věříme i kvůli fanouškům, kteří cestovali na první zápas nebo nás budou podporovat v odvetě. Můžeme to zvládnout, i když víme, že to bude stejně jako s Barcelonou těžké,“ dodal De Rossi.

Tisíce fanoušků AS sice tým z věčného města v anglickém přístavu podporovaly, jenže část z nich se postarala o velký problém. Po napadení skupinou fanoušků AS utrpěl příznivec Liverpoolu Sean Cox vážná zranění hlavy a zůstává ve vážném stavu v nemocnici.

'Fantastické gesto'

I proto hráči AS absolvovali předzápasový trénink v tričkách s nápisem „Forza Sean,“ aby 53letého fanouška soupeře podpořili.

„Hráči AS ukázali fantastické gesto. Ukázali tím, že si oba týmy zaslouží být tam, kde jsou. Ukazují maximální respekt soupeři. Je to fantastický tým s velkým duchem a my přemýšlíme stejně,“ ocenil chování soupeře Jürgen Kloop.

„V takových okamžicích by všichni fotbaloví fanouši, my jsme sice profesionálové, ale pořád také fanoušci, měli držet při sobě a ten respekt ukázat,“ dodal.

Incident, při kterém došlo ke zranění Seana Coxe ostře odsoudil i prezident AS Jim Pallota. Násilníky označil za „hlupáky, kteří ničí slavnou historii klubu“ a nevyprovokovaný konflikt na „nechutnou stupiditu.“

Zápas AS Řím – Liverpool začíná ve 20 hodin a 45 minut. Server iRozhlas.cz ze zápasu nabídne online přenos.