‚Gól s příběhem.‘ Na tréninku Masopustovi nacvičená akce nevycházela, proti Kluži s ní rozhodl zápas

„Má to takový příběh. Zkoušeli jsme to na tréninku a já jsem to netrefoval, nikdo mi nevěřil. Ještě jsme se bavili před zápasem se Sukem a on mi říkal, jestli by nebylo lepší to vzít placírkou než nártem, protože nártem je to takové nepřesné. Tak jsem to zkusil placírkou a takhle to tam prošlo,“ vyprávěl s úsměvem na tváři fotbalista Lukáš Masopust.

Rada kapitána Slavie Tomáše Součka zabrala. Ve 28. minutě rozehrál Nicolae Stanciu rohový kop a právě Lukáš Masopust křižnou střelou z prvního dotyku zpoza pokutového území rozhodl o výhře Pražanů v rumunské Kluži 1:0.

„Říkal jsem si, že gólman určitě vyleze kousek ven, takže jsem to chtěl dávat spíš takovým obloučkem na zadní. Musím si to ještě pustit, přesně nevím, jak to tam prošlo,“ dodal Masopust.

Úvodní duel play-off Ligy mistrů mezi Kluží a Slavií tak rozhodl nacvičený signál Pražanů.

„Trénovali jsme ho ještě v Praze přímo na Kluž. Potřebovali jsme nějakého střelce, kterého nebudou hlídat a který bude málo pravděpodobný. Musím říct, že když jsem viděl to provedení na tréninku, kdy to Nico dal šestkrát stejně, ale my z toho netrefili bránu, tak dneska to bylo geniální,“ prohlásil po zápase trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Kouč Kluže Dan Petrescu měl ale na Masopustovu trefu trošku jiný názor.

„Dali zvláštní gól. Takový jsem ještě neviděl. Ta střela nebyla tak prudká. Je škoda prohrát zápas takovým gólem z jediné soupeřovi střely na branku. Doufám, že v odvetě vstřelíme podobný gól,“ přeje si v boji o základní skupinu Ligy mistrů trenér Kluže Dan Petrescu. Do odvety play-off příští středu v Praze půjde Slavia po výhře 1:0 v Rumunsku.