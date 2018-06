Jankulovski je novým sportovním šéfem Baníku. Chce začít u mládeže a spoléhá na Baroše

Od pondělí je ve funkci sportovního ředitele fotbalového Baníku Ostrava bývalý reprezentant Marek Jankulovski. Vítěz Ligy mistrů s AC Milán z roku 2007 se rozhodl přijmout nabídku majitele klubu a pomoci týmu, ve kterém s fotbalem začínal. Prioritou pro něho je ligový tým, ale jako baníkovský odchovanec ví, kde je základ úspěchu. Ostrava 18:20 17. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Jankulovski na archivním snímku. | Foto: ČTK

„Baník má potenciál, pořád je to jeden z nejúspěšnějších klubů na Moravě. Bohužel realita byla poslední dobou jiná, co se týká výsledků. Ale opravdu tady teď vidím kus práce, když vidím mládež, jaké mají děti možnosti, co všechno se pro to dělá. To je začátek, od kterého by se měl Baník odrazit. Tréninkové centrum je alfa omega pro to, abychom mohli vychovávat nové Baroše, Svěrkoše, Galásky, Bolfy… Myslím si, že je důležitá věc pro Baník stabilizovat mládež a věřit, že ti odchovanci zase budou,“ říká Jankulovski.

Baník opravdu v posledních letech buduje tréninkové plochy, které v minulosti za předchozích majitelů klubu ztratil. A může zase vychovávat slavná jména. Mimochodem Milan Baroš, jeden z nejslavnějších odchovanců, bude v Baníku pokračovat i v další sezoně, to už je jisté.

Jablonec zbrojí na Evropskou ligu, z Jihlavy míří na sever Čech útočník Ikaunieks Číst článek

„Minulý týdne jsme se sešli s Milanem i jeho paní, protože sám vím, že když člověk natahuje kariéru, tak je důležitá rodina, a proto jsem rád, že jsme tam byli a domluvili jsme se na další spolupráci v Baníku Ostrava, i když to oficiálně podepsané ještě není, protože Milan odletěl na dovolenou. Ale mám z toho dobrý pocit, pořád ho to baví a myslím si, že kdyby Bary sám cítil, že nechce hrát, tak by to ukončil, ale pořád má tu pozitivní energii. Když jsem viděl jeho výkony, tak by bylo těžké ho hned nahrazovat,“ říká Jankulovski.

Jankulovski nepřichází do Baníku s malými cíli. Ostatně od hráče, který vyhrál Ligu mistrů a v italské Serii A strávil 11 sezon, se to ani nečeká.

„Je třeba mít pokoru, skromnost, ale určitě člověk musí mít nějakou vizi. Když tu bude člověk působit, tak by samozřejmě chtěl, aby skončil co nejvýš a třeba si jednou zahrál poháry. Samozřejmě to bude chtít čas a trpělivost, ale kdybychom ty sny neměli, tak bych do toho ani nešel. Cíle jsou, vize jsou, majitel je hodně ambiciózní, možná se musí někdy i držet, ale to je v pořádku,“ dodává po týdnu ve funkci sportovního ředitele autor 11 reprezentačních branek Marek Jankulovski.