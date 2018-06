Fotbalové Slavii začíná letní příprava, brankář Kolář si pochvaluje kondiční přípravu s míčem

„Vyhnulo se nám běhání, takže to bylo pro celý tým spíš příjemnější. Každý jsme měli odrazovku, měření tuku a takové věci, takže letos byly testy příjemné,“ říká gólman Ondřej Kolář, podle kterého se slávisté letos každoroční dřině při testech vyhnuli.

Pražané už v sobotu odjíždějí na kondiční soustředění do Rakouska, ani tam se ale hráči dlouhých výběhů bez míče pravděpodobně bát nemusí. Trenér Trpišovský zřejmě zůstane u osvědčené metody získávání kondice, tedy běhání s balonem.

Trenérovi se to vyplácelo, v Liberci jsme z toho pak těžili. V dnešní době už je moderní všechno dělat s balonem a když se u toho můžeme připravit i po kondiční stránce, tak je to super,“ říká Kolář.

Fotbalisté Slavie měli letos krátkou dovolenou, volno měli pouze dva týdny. Ondřej Kolář by si klidně odpočinul déle, částečně zregenerovat ale stihl.

„Stihl jsem si za tu dobu odpočinout, ale byl bych rád, kdyby to volno bylo delší, ale nedá se nic dělat. Teď už musíme makat a připravovat se na další sezonu,“ říká Kolář.

Koncem června čeká Slavii finále superpoháru v Bratislavě, ve kterém se utká s vítězem slovenského poháru Slovanem Bratislava. Získat hned na začátku sezony trofej, to je pro mužstvo velká motivace.

„Máme hned na začátku sezony možnost získat trofej a to chce určitě každý, protože chceme do sezony vstoupit úspěšně. Musíme porazit Slovan Bratislava a navázat na výkony, co jsme měli doposud,“ dodává brankář Slavie Ondřej Kolář.

Vicemitr ligy opouští před začátkem přípravy několik hráčů - Tomáši Necidovi a Eduardu Sobolovi končí hostování, Ruslan Mingazov si může hledat nové angažmá a Danny se s klubem rozhodl na rozvázání smlouvy.