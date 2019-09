Před 20 lety zemřel při autonehodě fotbalový brankář Jánoš, jeho syn Adam teď hraje ligu za Baník

Zdeněk Jánoš odchytal v první fotbalové lize za Slavii, Jablonec a Příbram celkem 284 zápasů a dal tři góly z penalt. Před dvaceti lety ale zemřel při autonehodě, bylo mu dvaatřicet. Do povědomí všech se zapsal jako vynikající gólman, byl emotivní, až by se dalo říct trošku rapl. Ostrava 12:24 15. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Jánoš. | Foto: Václav Jirsa | Zdroj: Právo/Profimedia

„Byl taková horká hlava. Uměl vybouchnout,“ uznává Jánošův mladší syn Adam. Odchovanec pražské Sparty momentálně plní roli defenzivního záložníka v Baníku Ostrava. V roce 1999 mu bylo sedm let.

„Něco si pamatuju. Je to samozřejmě takové mlhavé, ale furt ve mně jsou vzpomínky, i z těch videí, na která jsem se dřív díval. A hlavně z vyprávění. Byl jsem v Boleslavi, v Jihlavě, teď jsem v Baníku a všichni o něm mluví, znají ho po celé republice. Všichni o něm mluví úplně stejně,“ usmívá se Adam Jánoš.

Jak už bylo řečeno, Zdeněk Jánoš byl samorost a jeho syn Adam má jako důkaz i jednu historku.

„Nedal to nikomu zadarmo. Jaromír Blažek mi říkal, jak se potkali ve Slavii. Jardovi bylo devatenáct a byl jednička v zápase. Táta ho měl rozcvičovat a místo toho, aby mu to dával do rukou, tak mu to schválně dával do vikýřů. Nenechal si šlapat po místě,“ říká Adam Jánoš.

Od sedmi let Adam vyrůstal bez otce jen s maminkou a starším bratrem Dominikem.

„Tátova ruka tam asi chyběla. Máma říkala, že spíš brácha dostával zavyučenou, já jsem byl takový ten mamánek a vždycky na mě byli hodní. Ale myslím, že táta by chyběl v každé rodině,“ říká Jánoš.

Adam Jánoš nastupuje v Baníku Ostrava jako defenzivní záložník. Postavu má podsaditou jako táta, jen příliš nevyrostl, měří 172 centimetrů. Ale hrát proti němu je hodně nepříjemné.

„Myslím, že to máme v rodině celkově. V naší rodině z Moravy není nikdo hubený, to máme všichni stejné. Když to vidím, všichni jsme takoví chlapi. Teda kromě mého táty a bráchy jsou všichni malí a silnější,“ popisuje rodinu od Uherského Hradiště Adam Jánoš.

Jeho otec chytal za Slavii, Adam začínal ve Spartě. Ale tam odehrál jen jedno utkání.

„Když mě někdo nechce ve Spartě, půjdu do Baníku a budu bojovat za něj. Takhle to mám nastavené a myslím, že tak to měl nastavené i táta. Kde byl, tam odváděl výkony na sto procent a ne že by byl zapšklý, že byl jeden čas jeho sen jít do Sparty a nevyšlo to, protože tam šel Petr Kouba nebo už nevím, jak to bylo. Byl jeho velký sen být ve Spartě,“ uzavírá vzpomínky na svého tátu Adam Jánoš. Ten odehrál v první lize 148 utkání a dal o tři góly více než jeho otec Zdeněk.