Restart 2. ligy přinesl vítězství Dukly nad Jihlavou, hostům nepomohlo ani pět střídání

Fotbalisté Dukly Praha na úvod restartované druhé ligy po koronavirové přestávce porazili v předehrávce 18. kola Jihlavu 2:1. Poprvé v soutěžním utkání profesionálních týmů v Česku mohli trenéři využít dočasnou novinku v pravidlech v podobě pěti místo dosavadních tří střídání. Zápas se hrál kvůli opatření proti covidu-19 bez diváků, na stadion mohlo jen 300 osob včetně hráčů, realizačních týmů a rozhodčích. Praha 20:42 25. května 2020

Duklu poslal v šesté minutě do vedení přízemní střelou Souček, hned za minutu ale srovnal hlavou Zoubele. Rozhodující gól aktivnějšího domácího mužstva dal dvě minuty po přestávce střelou o tyč Holík, který využil chyby jihlavské obrany.

Zápas na Julisce byl prvním, v němž mohli trenéři využít zvýšení počtu střídání na pět. Dočasná novinka do konce roku ze strany světové federace FIFA a pravidlové komise IFAB, která má týmům pomoci překonat nabitý program po koronavirové přestávce, v Česku vstoupila v platnost dnes.

Revoluční změnu využil pouze jihlavský kouč Kučera, domácí trenér Skuhravý střídal klasicky jen tři hráče. Aby novinka v pravidlech příliš nezdržovala a nenatahovala zápasy, mají mužstva na pět střídání k dispozici stále pouze tři "okna" a pauzu mezi poločasy. Kučera provedl jednu změnu v 27. minutě a po dvou pak v 61. a 81. minutě.

Na rozdíl od sobotní prvoligové dohrávky mezi Teplicemi a Libercem, která po koronavirové pauze otevřela program profesionálních soutěží v Česku, mohlo být na Julisce po dnešním uvolnění vládních opatření proti covidu-19 přítomno už 300 osob a ne jen 150 lidí. Teoreticky tak mohli do hlediště už dorazit někteří fanoušci. Dukla však nechala tribuny zavřené a pro příznivce připravila možnost sledovat zápas v restauraci blízkého hotelu International Prague.

Dukla stáhla ztrátu na druhou Jihlavu na bod a je jen o skóre za třetí Zbrojovkou Brno. Tabulku vedou o tři body před Vysočinou Pardubice. Přímo do ligy postoupí pouze vítěz, týmy na druhém a třetím místě čeká baráž o nejvyšší soutěž.

Pokud by se druhá i první liga kvůli koronaviru nemohly dohrát, nikdo by mezi elitu neprošel. V případě, že se nedokončí jen druhá liga, postoupí pouze první celek. Baráž by se nehrála. V případě nedohrání nejvyšší soutěže rovněž projde z druhé ligy vítěz a první liga bude mít 17 účastníků.

18. kolo druhé fotbalové ligy:

Dukla Praha - Jihlava 2:1 (1:1)

Branky: 6. Souček, 47. Holík - 7. Zoubele. Rozhodčí: Proske - Dobrovolný, Dresler. ŽK: Fišl - Smejkal. Hráno bez diváků.