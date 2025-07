Fotbal a Trump pod jednou střechou. FIFA otevírá kancelář v prezidentově newyorském mrakodrapu

Šéf Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) Gianni Infantino v pondělí večer oznámil otevření kanceláře v newyorském mrakodrapu Trump Tower. Krok přichází rok před mistrovstvím světa ve fotbale, které spolupořádají právě Spojené státy společně s Kanadou a Mexikem. Na slavnostním otevření byl po boku Infantina přítomen i výkonný víceprezident Trump Organization Eric Trump nebo brazilská fotbalová legenda Ronaldo. New York 14:57 9. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gianni Infantino a Eric Trump na slavnostním otevření kanceláře FIFA v Trump Tower | Foto: Angelina Katsanis/FIFA via Sipa USA | Zdroj: Reuters

„FIFA je globální organizace, a abyste byli globální, musíte být lokální, musíte být všude, takže musíme být i v New Yorku,“ prohlásil na slavnostním otevření Infantino. Na akci také poděkoval americkému prezidentovi a jeho synovi Ericovi.

New York následoval Miami

Akci v New Yorku loni předcházelo otevření kanceláře v Miami. Na Floridu organizace přesídlila především své právní oddělení. The Guardian uvedl, že FIFA nespecifikovala, kteří zaměstnanci nebo která oddělení zamíří teď do New Yorku.

FIFA tak upevňuje svůj vztah s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Infantino navštívil Trumpa letos již několikrát, a to v Bílém domě a v prezidentově sídle Mar-a-Lago na Floridě.

Při Infantinově návštěvě v Oválné pracovně Trump dokonce oznámil vytvoření speciální pracovní skupiny pro mistrovství světa ve fotbale. Ta bude primárně koordinovat a podporovat federální aktivity světového šampionátu fotbalových klubů v letošním roce a národních reprezentací v příštím roce.

Důkazem pevného vztahu mezi šéfem Bílého domu a Infantinem je i přítomnost šéfa fotbalové organizace na Trumpově inauguraci v lednu. Infantino také osobně Trumpovi v Bílém domě představil kryptoměnu „FIFA crypto coin“, uvedl server POLITICO.

Server dále uvádí, že šéf FIFA chce mít s Trumpem dobré vztahy hlavně proto, aby zajistil hladký průběh 2026 World Cupu bez zásahů prezidentovy kontroverzní politiky.

Obavy z imigrační politiky

Lidskoprávní organizace kritizují spojenectví FIFA a současné americké administrativy. Vyjadřují znepokojení nad imigrační politikou Donalda Trumpa a to, jak by antiimigrační kroky prezidenta mohly ovlivnit celý turnaj.

Infantino i Bílý dům se ale snaží obavy rozptýlit. Vedoucí pracovní skupiny pro mistrovství světa ve fotbale Andrew Giuliani ujistil, že šampionát bude „bezpečný a vstřícný“.

Trump při zavedení nedávného zákazu cestování pro občany z 19 zemí výslovně povolil výjimky pro sportovce, trenéry a další návštěvníky světového šampionátu.

Turnaje se zúčastní 48 národních týmů. Společně ho budou pořádat Mexiko, Kanada a Spojené státy.

Americký prezident také oznámil, že se v neděli zúčastní finále Mistrovství světa ve fotbale klubů 2025 v New Jersey. Finále tohoto turnaje je považováno za generální zkoušku před mistrovstvím světa příští rok, píše Reuters.

Infantino také informoval fanoušky, že trofej pro vítěze fotbalového mistrovství světa klubů 2025 bude až do finále k vidění právě v Trump Tower.